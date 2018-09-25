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Вторник, 25 сентября 2018, 08:26 мск

Новости Екатеринбург

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Впервые на заседание гордумы Екатеринбурга придет губернатор

В администрации Екатеринбурга начинается первое заседание нового, седьмого, созыва городской думы, избранного жителями 9 сентября.

Депутаты должны избрать сегодня спикера думы, его заместителя и нового мэра Екатеринбурга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на четвертом этаже мэрии ажиотаж – присутствуют большинство СМИ Екатеринбурга, депутаты свердловского заксобрания, областные чиновники, три кандидата в мэры, одобренные конкурсной комиссией.

Ожидается, что впервые на заседании городской думы будет присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

Екатеринбурженка попросила горожан вступиться за дом, который хотят снести ради нового корпуса филармонии. / Жители Каменского района сдали в избирком 3 500 подписей за отзыв главы. / 25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

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