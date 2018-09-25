Впервые на заседание гордумы Екатеринбурга придет губернатор

В администрации Екатеринбурга начинается первое заседание нового, седьмого, созыва городской думы, избранного жителями 9 сентября.

Депутаты должны избрать сегодня спикера думы, его заместителя и нового мэра Екатеринбурга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на четвертом этаже мэрии ажиотаж – присутствуют большинство СМИ Екатеринбурга, депутаты свердловского заксобрания, областные чиновники, три кандидата в мэры, одобренные конкурсной комиссией.

Ожидается, что впервые на заседании городской думы будет присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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