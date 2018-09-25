Фракция ЕР поддержала кандидатуру Виктора Тестова на пост вице-спикера

Сегодня утром фракция «Единой России» в городской думе единогласно поддержала кандидатуру депутата Виктора Тестова на должность вице-спикера. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, вчера фракция выбрала своим председателем Иру Овчинникову.

На сегодняшнем заседании городской думе предстоит избрать главу города, председателя думы и зампредседателя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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