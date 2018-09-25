Игорь Володин стал спикером гордумы Екатеринбурга

Депутаты нового созыва гордумы Екатеринбурга избрали спикером Игоря Володина.

Его кандидатуру выдвинул Константин Киселев, других претендентов на пост не было. Голосование было открытым и поименным. Володина поддержали 35 депутатов, один воздержался (по данным РИА «Новый День», это Дмитрий Сергин).

Новый председатель думы заявил, что его задачей на новом посту станет усиление работы с областным правительством.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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