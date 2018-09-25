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Вторник, 25 сентября 2018, 09:46 мск

Новости Екатеринбург

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Игорь Володин стал спикером гордумы Екатеринбурга

Игорь Володин

Депутаты нового созыва гордумы Екатеринбурга избрали спикером Игоря Володина.

Его кандидатуру выдвинул Константин Киселев, других претендентов на пост не было. Голосование было открытым и поименным. Володина поддержали 35 депутатов, один воздержался (по данным РИА «Новый День», это Дмитрий Сергин).

Новый председатель думы заявил, что его задачей на новом посту станет усиление работы с областным правительством.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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