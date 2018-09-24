Главой фракции единороссов в гордуме Екатеринбурга стала Ира Овчинникова

Единороссы нового состава городской думы Екатеринбурга сегодня избрали нового руководителя фракции. Как сообщили «Новому Дню» в партии, по итогам тайного голосования главой стала Ира Овчинникова. Предыдущим председателем единороссов был Александр Мягоньких – он также баллотировался в депутаты, но проиграл выборы 9 сентября.

Сегодня на заседании фракции депутаты ЕР также должны выработать общую позицию по голосованию в гордуме завтра, 25 сентября. Напомним, в повестке первого заседания нового созыва стоит три вопроса: избрание спикера и его заместителя, и выборы мэра Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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