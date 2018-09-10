Глава избиркома Екатеринбурга оказался в опале: в мэрии осудили предательство Захарова

Выборы депутатов ЕГД обнажили конфликт в мэрии Екатеринбурга. Команда городских управленцев не может простить главе избиркома Илье Захарова его «неправильное» голосование в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. «Тяжело было узнать о поступке Ильи Викторовича. Меня с ним больше, чем работа, связывало. Не знаю, как жить с ним в параллельном мире», – сокрушался сегодня на встрече с журналистами вице-мэр Сергей Тушин.

Напомним, на прошлой неделе Илья Захаров вопреки всем ожиданиям поддержал в первом туре конкурса не «городского» кандидата Алексея Кожемяко, а «областного» – Александра Высокинского. Сегодня он впервые откровенно рассказал о причинах такого решения. «Перед голосованием меня вызывал к себе губернатор, и сказал, что ему лично будет комфортнее работать с Александром Геннадьевичем. Он не давил на меня, просто высказал свое мнение. Можно по-разному относиться к губернатору, но это высшее должностное лицо субъекта Федерации. Да, я был в смятении. Но я сразу рассказал об этом Алексею Петровичу Кожемяко и Сергею Геннадьевичу Тушину. И Владимир Георгиевич мне тоже звонил, я этого не скрываю. Но называть меня каким-то предателем и отключать интернет, ну не знаю. У нас в администрации креативные люди, наверное, можно было как-то по-другому», – отметил Захаров.

Вчера сразу после закрытия участков на втором этаже городской администрации, где работала избирательная комиссия, отключился интернет и система «Консультант». Илья Захаров рассказал, что ему пришлось устно обратиться к сотруднице ФСБ, прикрепленной к контрольно-ревизионной комиссии, чтобы решить проблему. Около 23:00 мобильные телефоны председателя и секретаря горизбиркома оказались заблокированы автодозвоном. Ранее, во время дня голосования, Захарову пришлось проводить брифинги для журналистов в коридоре – зал заседаний, где обычно проводились такие встречи, оказался внезапно занят. Сам Илья Захаров называет случившееся мелкой местью со стороны мэрии.

Пока неизвестно, будут ли восстановлены отношения бывших союзников в городской команде. Наблюдатели гадают о реальных причинах, которые побудили Захарова пойти на голосование за «областного» кандидата в мэры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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