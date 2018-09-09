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Воскресенье, 9 сентября 2018, 22:17 мск

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«Какая-то диверсия!»: главе избиркома Екатеринбурга заблокировали телефон

В Екатеринбурге продолжается блокировка работы городской избирательной комиссии, подсчитывающей голоса на выборах местной думы.

Как сообщил «Новому Дню» председатель комиссии Илья Захаров, на его мобильный телефон кто-то установил автодозвон, так что теперь с ним невозможно связаться. Также дозвон был установлен на телефон секретаря комиссии Вадима Антошина. «Просто диверсия», – возмущается Захаров.

Отметим, что после 20.00 на втором этаже мэрии, где работает избирком, пропал интернет. Но, по словам, главы комиссии, это не помешает подсчету голосов, так как система ГАС «Выборы» работает через модем. Тем не менее, спустя три часа после закрытия участков до сих пор нет предварительных результатов выборов. Данные еще не поступили из УИК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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