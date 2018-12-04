Захаров: «Я отказался от должности председателя ИКСО»

Председатель екатеринбургского избиркома Илья Захаров рассказал «Новому Дню», что отказался от должности главы ИКСО. «От должности председателя ИКСО, действительно, отказался. Губернатору сегодня об этом сказал, и он меня понял», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, он продолжит работать в команде – пока на прежнем посту. «Дальше посмотрим», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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