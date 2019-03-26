Высокинский ввел новую должность в мэрии – начальник аппарата администрации

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых в администрации города». В списке помимо прочего появилась новая должность ‒ руководителя аппарата администрации. Напомним, она была упразднена несколько лет назад. Одним из руководителей аппарата администрации города был Владимир Тунгусов.

По неподтвержденным данным, возрожденную должность может получить Илья Захаров, который по-прежнему возглавляет избирательную комиссию Екатеринбурга, хотя на пост претендует и советница мэра Высокинского Екатерина Куземка. Однако шансы последней оцениваются как невысокие ‒ источники утверждают, что ее кандидатуру не согласуют в «конторе», поскольку должность предусматривает в т.ч. работу с гостайной.

Напомним, во время избрания нового главы Екатеринбурга Илья Захаров неожиданно поддержал прогубернаторскую кандидатуру – Александра Высокинского, а не вице-мэра Алексея Кожемяко. После этого в кулуарах заговорили о предстоящем повышении Захарова по службе. Ему прочили пост главы ИКСО, но он от него отказался.

Екатеринбург, служба информации

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