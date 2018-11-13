Куйвашев начал искать нового председателя областного избиркома

Аппарат губернатора Свердловской области объявил о начале приема документов от кандидатов на пост члена областного избиркома с правом решающего голоса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», извещение опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Правом на выдвижение кандидата обладают политические партии, муниципальные думы городов Свердловской области, а также ЦИК России. Прием заявлений продлится до 5 декабря.

Напомним, вакантное место в избиркоме появилось неделю назад, когда губернатор Евгений Куйвашев назначил его бывшего председателя Валерия Чайникова руководителем своего аппарата. Согласно уставу региона, решение по замещению досрочно выбывшего члена ИКСО принимает тот орган, который его назначил – либо губернатор, либо – заксобрание. Но так как Валерий Чайников был назначен в текущий состав ИКСО именно губернатором, то и приемом документов от соискателей будет заниматься именно резиденция (то есть, по сути, сам Чайников).

После того, как состав ИКСО будет доукомплектован до положенных 14 человек, комиссия должна будет с учетом рекомендаций ЦИКа избрать председателя.

Согласно предположениям источников «Нового Дня», наиболее вероятная кандидатура – нынешний председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров. Напомним, во время избрания нового главы Екатеринбурга он неожиданно поддержал прогубернаторскую кандидатуру – Александра Высокинского, а не городского вице-мэра Алексея Кожемяко. После этого в кулуарах заговорили о предстоящем повышении Захарова по службе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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