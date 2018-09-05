К избранию на пост главы города комиссия рекомендовала только трех кандидатов

Конкурсная комиссия огласила итоговый список кандидатов в мэры Екатеринбурга. В сентябре городской думе будут представлены все 19 кандидатов. Но рекомендованы к избранию только трое: юрист Надежда Абакумова, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков. Все остальные участники конкурса не допущены до финального голосования в думе.

Добавим, что, как сообщил председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников, за заместителя главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко проголосовало всего два члена комиссии.

Напомним, депутаты могут прислушаться к мнению комиссии или проигнорировать его. Победа в мэрской кампании достанется кандидату, набравшему большинство голосов в думе. Если этого не случится, конкурс будет признан несостоявшимся. Тогда будет объявлен новый приём заявок от желающих стать главой города. Предполагается, что имя мэра станет известно 25 сентября – в этот день состоится первое заседание нового состава гордумы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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