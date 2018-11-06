«Война план покажет»: Чайников рассказал о судьбе облизбиркома после его ухода

Председатель областного избиркома Валерий Чайников, который сегодня утром был назначен вице-губернатором – главой аппарата губернатора и правительства, провел последнее в прежней должности заседание комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чайников объяснил коллегам, что переходит на новую работу и поблагодарил всех за сотрудничество. «Думаю, теперь будет объявлено о приеме предложений (по замещению вакантного места в ИКСО – прим.ред). Как говорится, «война план покажет», – заявил Чайников. Пока исполнять обязанности председателя будет зампред Владимир Райков.

Напомним, новое назначение Чайникову пророчили давно. Его вероятным преемником называют председателя горизбиркома Екатеринбурга Илью Захарова. Напомним, в сентябре Илья Захаров вопреки всем ожиданиям поддержал в первом туре конкурса по выборам мэра не «городского» кандидата Алексея Кожемяко, а «областного» – Александра Высокинского. После этого некоторые коллеги по «серому дому», например, теперь уже бывший вице-мэр Сергей Тушин, заявили, что очень расстроены его поступком.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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