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Вторник, 6 ноября 2018, 12:47 мск

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Куйвашев назначил руководителем своего аппарата старого друга

Председатель областного избиркома Валерий Чайников покинул свой пост ради нового назначения.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, он назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области. Соответствующий указ 6 ноября подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Напомним, Валерий Чайников с 2012 года и до назначения вице-губернатором региона занимал должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области, но с губернатором он знаком гораздо дольше. В то время, когда Евгений Куйвашев работал главой поселка Пойковский в ХМАО, Чайников служил там в полиции.

Ранее источники РИА «Новый День» сообщали, что новым председателем областного избиркома может стать председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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