На заседании ЦИК выяснились скандальные подробности о выборе председателя свердловского избиркома

В Центральной избирательной комиссии назвали своего кандидата на пост председателя ИКСО. А Элла Памфилова пояснила, почему Илья Захаров не занял эту должность.

Сегодня ЦИК рассмотрел два вопроса, касающихся Свердловской области. Для начала решалось, кто станет членом избиркома с правом решающего голоса. Вакантное место появилось после того, как губернатор Евгений Куйвашев назначил его бывшего председателя Валерия Чайникова руководителем своего аппарата. Была предложена кандидатура индивидуального предпринимателя Алексея Галяутдинова. Он является председателем состава Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, работал в Кировской районной территориальной комиссии. Единогласно решение было принято, ему пожелали удачной работы.

Затем ЦИК перешел к обсуждению кандидатуры на пост главы ИКСО. Преемником Чайникова, по мнению ЦИКа, должен стать Владимир Русинов, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей региона. Элла Памфилова, комментируя выдвижение этой кандидатуры, отметила, что обсуждения шли долго, в регионе было свое предложение. «Но кандидатура нас не устроила, Куйвашев ее отозвал, за что спасибо», – отметила глава ЦИКа.

Русинова поддержали единогласно. Памфилова выразила надежду, что решение ЦИК поддержат в регионе.

Напомним, самым вероятным кандидатом на должность председателя ИКСО называли Илью Захарова, нынешнего председателя горизбиркома. Однако вчера, 4 декабря, он от этой должности отказался. Причем, по его словам, сам. «От должности председателя ИКСО, действительно, отказался. Губернатору сегодня об этом сказал, и он меня понял», – комментировал ранее РИА «Новый День» Илья Захаров.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 05.12.18

Фонд капремонта подал в суд на жителей домов, где во время капремонта обрушилась кровля (ФОТО, ВИДЕО). / Центр Екатеринбурга заволокло паром (ФОТО). / В Свердловской области утвердили тарифы на вывоз мусора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»