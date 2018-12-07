«Это новая открытость»: журналистов закрыли в зале избиркома, пока новый председатель не отошёл на безопасное расстояние

Только что в Свердловской области был единогласно избран новый председатель региональной избирательной комиссии. Кандидатура была известна заранее, но удивление журналистов вызвало твёрдое намерение избиркома не подпустить их «к телу» нового руководителя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вся процедура заняла менее получаса. Еще перед началом журналистов предупредили, что пресс-подхода по итогам заседания не будет. Причину такого решения не объяснили.

Сама процедура была проста. Сначала врио председателя ИКСО Владимир Райков объяснил, что ЦИК предложил на руководящий пост члена комиссии, директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Владимира Русинова. Затем по видеосвязи к членам комиссии обратился куратор нашей области из ЦИК Валерий Гальченко. «Нами была проведена большая работа по выходу на согласованную кандидатуру, она есть, и этот кандидат согласован с руководством области. Мы подробно изучили его биографию, и 5 декабря было принято решение о кандидатуре на пост председателя избиркома Свердловской области», – сказал он.

После чего Райков предложил членам комиссии задать претенденту все интересующие их вопросы. Вопрос бы только один, у представителя «Парнаса» Владимира Попова. Он поинтересовался, состоит ли Владимир Русинов в какой-нибудь партии, на что тот заявил, что с 2004 года является членом «Единой России». Других вопросов не возникло.

Сразу после этого состоялось тайное голосование. Других претендентов, кроме Русинова, в бюллетене не было – члены комиссии могли голосовать либо за, либо против. Но голосов против не оказалось ни одного.

Свежеиспеченного председателя ИКСО поздравил по видеосвязи Валерий Гальченко. Он отметил, что эта должность – не кабинетная, и призвал его к открытости. Затем в зале заседаний Русинову пожелали успехов председатель заксобрания Людмила Бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После чего ВИПы удалились, а перед журналистами закрыли дверь и открыли только после того, как Русинов и его спутники уехали на лифте. «Это новая открытость», – шутили сотрудники СМИ.

О том, что ещё три дня назад основным претендентом на пост главы ИКСО являлся совсем другой человек – председатель горизбиркома Илья Захаров – сегодня все старательно не упоминали.

Напомним, вечером 4 декабря Илья Захаров сообщил СМИ, что принял решение отозвать свою кандидатуру. На следующий день на заседании ЦИК прозвучала совсем другая версия. Элла Памфилова, комментируя выдвижение Русинова, отметила, что обсуждения шли долго, в регионе было свое предложение. «Но кандидатура нас не устроила, Куйвашев ее отозвал, за что ему спасибо», – отметила глава ЦИКа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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