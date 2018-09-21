Новый глава Екатеринбурга получит ключи и печать из рук креатуры Тунгусова

Кого бы ни избрали депутаты гордумы новым главой Екатеринбурга, власть ему предстоит получить из рук протеже Владимира Тунгусова – Алексея Кожемяко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно он в настоящее время исполняет обязанности главы администрации города и подписывает все текущие документы – это связано с тем, что Александр Якоб под конец своего срока решил сходить в плановый отпуск. Например, Кожемяко уже подписал два постановления о подготовке проекта межевания территорий и одно – об условиях приватизации муниципального имущества.

Добавим, что избрать «сильного мэра» депутаты должны 25 сентября. При этом согласно новой редакции устава города, «днем вступления в должность Главы Екатеринбурга является день вступления в силу решения городской Думы об избрании Главы Екатеринбурга». В то же время по Правилам оформления правовых актов Екатеринбургской городской Думы, «в решениях Екатеринбургской городской Думы отдельным пунктом указывается порядок вступления в силу решения» – то есть оно может вступить в силу и в день подписания, и через 10 дней после официального опубликования.

В данном случае, как рассказал «Новому Дню» председатель городского избиркома Илья Захаров, решение вступит в силу со дня его принятия.

Екатеринбург, служба информации

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