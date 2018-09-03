Екатеринбургу пригрозили безвластием из-за конфликтов в думе

В Екатеринбурге на этой неделе будет оглашен окончательный список кандидатов на пост главы города. Конкурсная комиссия вынесет свое решение утром 5 сентября. Напомним, на обсуждение в думе могут попасть от 2 до 19 участников конкурса, каждому будет дана отдельная рекомендация о «годности» на должность мэра. Последний этап избрания главы Екатеринбурга состоится на первом заседании городской думы.

Как сообщил сегодня журналистам глава горизбиркома Илья Захаров, седьмой созыв думы соберется 25 сентября – спустя две недели после подведения итогов местных выборов. Перед началом работы депутаты должны избрать председателя, его заместителя, а затем определить составы комиссий. Вопрос об избрании главы Екатеринбурга будет стоять в повестке третьим, и если депутаты не успеют рассмотреть его, то выборы мэра отложат на второе заседание думы, то есть до 9 октября.

Причины для беспокойства у мэрии действительно есть. Переход на одноглавую систему управления городом и отмена прямых выборов главы были приняты городской думой не единогласно. Новый созыв, в который баллотируется множество прежних депутатов, может не согласиться с мнением конкурсной комиссии, отбиравших кандидатов в мэры. Если ни один из претендентов не наберет большинства голосов в думе, конкурс будет признан несостоявшимся. В этом случае начнется новый прием заявок от желающих занять мэрское кресло. При этом, согласно положению о конкурсе, отбор кандидатов будет вести тот же состав конкурсной комиссии, отмечает корреспондент РИА «Новый День».

Сложность ситуации в том, что на первом заседании думы истекают полномочия двух руководителей города – врио мэра Виктора Тестова и главы администрации Александра Якоба. Причем вместе с сити-менджером в отставку уйдут все его заместители. На текущий момент в документах мэрии не отражено, кто будет руководить городом в промежуток до избрания «сильного» главы города. Поэтому есть вероятность, что в Екатеринбурге наступит период безвластия, если выборы главы затянутся, предупредил Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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