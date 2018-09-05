«Интересно, заслужил ли я хотя бы один голос», – кандидаты на пост мэра обсуждают решение комиссии по отбору

Конкурсная комиссия Екатеринбурга сегодня определилась с главными кандидатами на пост главы города. В тройку финалистов вошли как ожидаемые фавориты – вице-губернатор Александр Высокинский и замспикера областного парламента Виктор Маслаков, так и «темная лошадка» – руководитель управления развития АО «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова. Остальные 16 участников конкурса остались за бортом, хотя формально они будут представлены городской думе. «Новый День» опросил нескольких кандидатов, чтобы узнать их мнение о решении комиссии и конкурсе в целом.

Оглашение результатов отбора претендентов на пост главы Екатеринбурга не обошлось без курьеза. Пока конкурсная комиссия за закрытыми дверями принимала решение, в трех городских изданиях появилась информация об утвержденных кандидатах, среди которых был депутат Госдумы Андрей Альшевских. Парламентарий тут же опубликовал пост в фейсбуке, но позже удалил его.

«Я был удивлен, когда появился преднамеренный вброс в СМИ, мой пост основывался на их информации. Ну что ж, написал и написал. С нетерпением ждал официальных итогов, оказалось, что я не прохожу в следующий тур. Но никаких иллюзий на этот счет не питал. Может быть, я человек чересчур прямолинейный, и мой стиль работы сыграл со мной злую шутку. Комиссия формируется на паритетных началах «город-область», и ко мне изначально был подход как к нежелательному кандидату. Ничего страшного не произошло. Зато эту процедуру я увидел изнутри и еще раз убедился, что нужно возвращать прямые выборы мэра. Потому что непонятно, по каким критериям комиссия отбирает кандидатов. Собеседования были похожи на ритуал: сидели-слушали, потому что было положено слушать. Никто из членов комиссии даже пометок не делал во время бесед с кандидатами», – высказался Андрей Альшевских. Он также подчеркнул, что в его случае был конфликт интересов, но комиссия никак не отреагировала на него. Поэтому депутат будет подавать жалобу в прокуратуру.

«Коль я доверился комиссии и прошел собеседование, их выбор я уважаю и принимаю. Пожалуй, некоторое беспокойство вызывает только то, что никакие заслуги в области образования, практики и победы в федеральных конкурсах не принимаются в расчет. Я еще не видел протоколов комиссии, и мне интересно, заслужил ли я хотя бы один голос. В любом случае, я продолжу свою деятельность, направленную на развитие города через образовательные и прочие проекты. Подчеркну, что экономика сильнее сиюминутных политических решений», – прокомментировал профессор Уральского горного госуниверситета Максим Котляров.

Юрист Андрей Еланцев отметил, что решение комиссии было для него ожидаемым, и он не испытывает никакого разочарования. «У комиссии была задача отобрать из большинства кандидатов нескольких, так и произошло. Я будут следить за финальным голосованием в думе. Честно говоря, болею за Маслакова, потому что мне очень понравилась его программа. Хотя, как я уже и говорил на собеседовании с комиссией, мне не нравится конкурсная система выборов. Избрание главы через депутатов – сомнительная объективность. Хотя Конституционный суд РФ и признал, что конкурсные выборы не противоречат положению Конституции о волеизъявлении граждан», – добавил собеседник агентства.

Директор туристической компании «Урал Лайн» Елена Лузина тоже не расстроилась вынесенному вердикту. «Выборами это действо не является. Если мне не предложат пост по оптимизации расходов в сфере туризма и продвижению города, в чем я профессионал, то это непрофессиональная комиссия. Мы-то работаем, а они не очень», – считает участница конкурса.

Политолог Дмитрий Москвин рассказал, за кого он будет болеть из финальной тройки претендентов на мэрское кресло. «Очень надеюсь, что Надежда Абакумова найдет смелость и аргументы, чтобы на заседании Екатеринбургской городской думы не грязь заговаривать красивыми словами, а сказать правду про возмутительность и недопустимость всей этой цепочки сговора по назначению мэра и уничтожению прав горожан в угоду губернатору. Ни комиссию, ни процедуру назначения мэра я легитимной не считаю. А учитывая, как через запугивание и шантаж мобилизуют бюджетников на голосование 9 сентября, вообще это все приобретает крайне унизительный характер для города. Екатеринбуржцы такого отношения не заслуживают», – заявил Москвин. К слову, во время собеседования он подарил членам комиссии книжку «Три толстяка», напомнив, что в ней горожане ради правды и любви убрали ложь и ненависть.

Сама Надежда Абакумова сообщила «Новому Дню», что представит городским депутатам ту же программу, что и во время конкурсного собеседования. Но доработает презентацию с учетом выступлений других оппонентов. «Любое решение, которое принимаешь не сам – всегда неожиданно. Как бы ты к нему ни готовился, всегда могут найтись нюансы, которые могли повлиять на то, на какую сторону весов склонится чаша. Шансы на победу есть всегда. Состав думы обещает быть интересным. Уверена, интрига по ходу голосования будет», – отметила кандидат на должность главы Екатеринбурга.

Добавим, что решение конкурсной комиссии будет представлено в городскую думу завтра. Предполагается, что вопрос о выборах мэра появится в повестке первого заседания нового созыва депутатов, которое состоится 25 сентября. При этом есть несколько вариантов развития событий. Депутаты могут выбрать одну из трех предложенных кандидатур, и глава города вступит в полномочия сразу после отставки сити-менеджера Александра Якоба.

Однако у думы есть право проигнорировать мнение конкурсной комиссии: то есть депутаты либо отвергают троих финалистов конкурса, либо выбирают кого-то из остальных 16 «неодобренных» кандидатов. В обоих случаях, как утверждает председатель комиссии Валерий Чайников, конкурс будет признан несостоявшимся. «Это будут юридические тонкости», – отметил он в беседе с журналистами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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