ЧМ по женскому футболу, тотальная ревизия и переложить все бордюры: новые предложения кандидатов в мэры Екатеринбурга (ФОТО)

Кандидаты в мэры Екатеринбурга сегодня продолжили выступать перед конкурсной комиссией. Претенденты вспоминали Ройзмана, взывали к Путину, жаловались на грязь, грозили проверками. А один из кандидатов, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, купил билеты на самолет и прогулял встречу. Обзор предложений тех, кто может стать главой города – в материале РИА «Новый День».

Максим Котляров, профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК

Свое выступление профессор начал с заявления, что хотел бы продемонстрировать принципы открытости общения с гражданами, которыми он будет руководствоваться, если станет главой города. После чего заявил: «Городу не нужна эпатажная личность, которая занимается самопиаром. Это серьезная работа с документами, людьми, глава должен продемонстрировать дипломатический стиль работы: нейтральность, невыраженность позиции в том случае, если что-то не нравится. Только здравый смысл в обозначении своей позиции».

Он отметил, что стратегию Екатеринбурга нужно увязывать с другими важными документами: майскими указами Путина, пятилеткой развития Куйвашева, стратегией развития области, УрФО, РФ… Свою речь кандидат закончил обращением к населению – пообещал разобраться с зарплатами учителей и врачей, заметив, что сейчас их зарплаты дотягивают до показателей майских указов за счет работы на 1,5-2 ставки.

Один из членов комиссии попросил кандидата уточнить – на что именно он будет делать упор в развитии экономики? Котляров планирует развивать торговый капитал, сферу услуг, общепит и развивать Екатеринбург как университетский город.

Пожалуй, самым интересным вопросом был вопрос о компаниях, которые создавал кандидат: «Почему вы их создавали и почему они так недолго работали? Около года каждая». Краткая суть ответа: закрывались бизнесы из-за предложений другой работы – то преподавателем, то от депутата Язева, то заказы от администрации.

Лариса Ладушкина, общественница

Ладушкина сходу заявила, что будущий глава будет юридическим правопреемником Якоба и политическим правопреемником Ройзмана. Делать предложения по налогам, благоустройству, культуре и т.д. смысла нет – все уже придумано, нужно предлагать то, чего нет. Ее инициатива – сделать город центром ШОС, БРИКС и ЕврАзЭС. И под флагами этих организаций делать все: штаб-квартиру, третейский суд, учебные заведения, фонд по борьбе с наркотиками, подразделение Сколково, фонд по борьбе с трудовым рабством, постоянно действующую выставку Иннопром и еще много-много всего.

Среди других предложений – провести чемпионат мира по женскому футболу, сделать скоростную магистраль Екатеринбург – Астана, перенести ж/д вокзал на границу Европы-Азии и дать Екатеринбургу статус города федерального значения.

Конечно, комиссия поинтересовалась, как она будет это все воплощать в жизнь? «Метод один – заявление на уровень президента и дальше все зависит от него». Комиссия поинтересовалась, а хватит ли у нее времени среди размышлений о таких проектах найти время на мысли о городской канализации? «На разработку каждого предложения у меня ушло по 2-3 минуты, так что время останется», – ответила Ладушкина. Еще один вопрос от комиссии был связан с тем, что кандидат не платит за коммуналку. «У меня финансовые трудности. А у нас перед законом все равны, вне зависимости от доходов. Позвольте сделать замечание комиссии – нельзя разглашать финансовые трудности человека», – заявила кандидат.

Евгений Лоскутов, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин Проэкс»

По мнению кандидата, главный вопрос местного значения – комфортная городская среда, это важнее даже образования и здравоохранения. «Я не хочу заниматься навальщиной и говорить, что все плохо. Но в осенне-зимний период Екатеринбург приобретает неприглядный вид», – считает Лоскутов. А потому первым делом в городе надо переложить все бордюры как первопричину грязи. Он также собирается развивать ТСЖ вместо УК и в целом делать так, чтобы «из Екатеринбурга не хотели уезжать, а хотели сюда приезжать».

Кандидата поспрашивали о то, чем вообще должен заниматься глава, как устроен бюджетный процесс, какие отделы входят в структуру администрации – в общем, проверили его общий уровень знаний о работе во власти муниципалитета. Один из членов комиссии поинтересовался, как кандидат относится к пенсионной реформе. Лоскутов осторожно заметил, что в целом не поддерживает, но понимает необходимость делать что-то с пенсиями. «Если мы повысим пенсионный уровень – мы приблизимся к уровню развитых стран», – прокомментировал кандидат, но добавил, что надо бы тогда и пенсии повышать – до того же уровня.

Виктор Маслаков, вице-спикер заксобрания Свердловской области

Маслаков известен в городе как автор идеи и разработчик Стратегического плана развития Екатеринбурга и первый гендиректор «Ренова-СтройГруп, он же начал строительство района Академический. По его мнению, город не может рассчитывать только на бюджет как на источник развития – бюджет ограничен. Необходимо развивать принцип партнерства с бизнесом, – заявил кандидат и предложил несколько крупных проектов для развития.

Первый – «сбалансированный город», который предполагает создание инфраструктуры, с упором на развитие общественного транспорта, а не личного, строительство новых трамвайных веток и метро, снос ветхого жилья (через партнерство с бизнесом). По проекту «счастливый город» надо делать места для отдыха и досуга, причем думать не только о детях, но и о старшем поколении. Он также отметил, что городу не хватает закрытых мест для досуга – климат холодный, а закрытые площадки это фактически только «Гринвич» и «Радуга-парк». Третий проект – город для гостей, Маслаков предложил модернизировать площадки под проекты типа Ночи музеев, Ночи музыки.

Дмитрий Москвин, урбанист

Москвин заявил, что уважает членов комиссии, но сейчас будет их ругать. «Вы комиссия выборщиков, но вас никто не выбирал», – заявил общественник. Он напомнил, что в комиссии нет женщин, нет предпринимателей, нет представителей креативного класса – «это не значит, что вы плохие, просто вы представляете одну группу – власть». По его мнению, хорошим и честным главой города может считаться только тот, кто объявит прямые выборы мэра.

Он озвучил свою программу – вернуть прямые выборы мэра, дать городу статус города федерального значения, расширить участие горожан в решении вопросов развития города, обеспечить европейские экологические стандарты жизни города, развивать перехватывающие паркинги и велопарковки, экологические виды транспорта, принять стратегию по сохранению исторических памятников и поддерживать предпринимательскую активность горожан. После этого Москвин поругал областную власть, напомнил о сносе телебашни, сносе памятников и закончил свою речь подарком для комиссии. Урбанист вручил им книгу «Три толстяка», напомнив, что в ней горожане ради правды и любви убрали ложь и ненависть.

В серии вопросов Москвин и председатель горизбиркова Илья Захаров устроили небольшую перепалку по поводу отмены выборов, затем Москвина попытались поспрашивать о бюджете и других вопросах, которыми должен заниматься глава. На что тот напомнил, что он не борется за пост мэра, а пришел заявить об альтернативных предложениях, которые поддерживают горожане.

Аркадий Халявин, руководитель НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА)

Первые пять минут кандидат рассказывал о своих должностях и прошлом – дольше, чем кто-либо другой. После этого он сказал, что ему необходимо сначала увидеть реальную картину того, что происходит в хозяйстве и только потом принимать управленческие решения. После такой общей фразы кандидат снова начал вспоминать свои заслуги, как он участвовал в прокурорских проверках мэрии и прочее. Главное его предложение – проведение глубокой ревизии деятельности администрации города Екатеринбурга. На этом выступление закончилось, другие его предложения остались только в проекте, который он раздал членам комиссии.

«Я посмотрел ваши предложения. У меня ощущение, что вы претендуете не на должность главы Екатеринбурга а на должность суперконтрольного органа», – заметил один из членов комиссии. Кандидат в ответ заявил, что через проверки можно увеличить доходы бюджета на 10 %.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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