Поборы, кумовство и дорожный ремонт для Малюты Скуратова: заявления кандидатов в мэры Екатеринбурга (ВИДЕО)

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга провела первый тур собеседований с претендентами. Большинство участников прибыли в администрацию города к 9 часам утра и терпеливо дожидались своей очереди в общем коридоре. Депутат Госдумы Андрей Альшевских о чем-то оживленно общался с вице-губернатором Александром Высокинским, остальные сосредоточено готовились к выступлениям. Один из фаворитов конкурса, замглавы администрации города Алексей Кожемяко, появился только около полудня – ко времени своего собеседования с комиссией.

Кандидаты в мэры Екатеринбурга о себе, конкурентах и шансах

Отметим, что выступления претендентов транслировались на сайте городской думы Екатеринбурга, но не вызвали большого интереса горожан. На данный момент запись не набрала даже тысячи просмотров. Примечательным оказалось и то, как установили камеру для трансляций – кандидаты сидели к ней спиной, поэтому зрители, которые не следят за политикой, вряд запомнят претендентов в лицо. Тем не менее, сегодня кандидаты в мэры озвучили несколько интересных идей развития города, а некоторые воспользовались возможностью публично покритиковать муниципальных чиновников. РИА «Новый День» приводит краткий обзор собеседований первой «семерки» конкурсантов.

Юрист Надежда Абакумова в своем выступлении сделала акцент на повышении эффективности расходования средств городского бюджета. По ее мнению, необходим детальный анализ муниципальных программ, так как более 50% муниципальных контрактов заключается на безальтернативной основе, методом закупки у единственного поставщика. Также, по мнению кандидата, город не использует инновационные средства привлечения инвестиций. «У нас не заключено ни одного концессионного соглашения», – заявила она. Члены комиссии задали ей несколько вопросов – как по теории управления, так и личных, вроде того, официально ли она трудоустроена в корпорации «Атомстройкомплекс» (это заинтересовало вице-губернатора Азата Салихова).

Депутат Госдумы Андрей Альшевских очень много внимания уделил оторванности городских властей от народа и призвал советоваться с населением по всем важным вопросам развития города и вернуть прямые выборы мэра. Также, заявил депутат, надо усилить персональную ответственность чиновников за неудовлетворительную работу. Затем у комиссии возникли вопросы. Советник губернатора Анатолий Гайда спросил Альшевских про Европейскую хартию в контексте возвращения прямых выборов, но депутат уклонился от ответа: «Я вас очень уважаю как философа и как ученого, но хотел бы говорить о практических вопросах». Врио главы города Виктор Тестов, которого Альшевских ранее заподозрил в предвзятости к своей персоне, поинтересовался у депутата, кто будет представлять интересы его избирателей, если Альшевских станет главой и уйдет из Госдумы, и как он сможет защитить их при подготовке пенсионной реформы. Альшевских заявил, что успеет подготовить отзыв на законопроект, а выйдя из зала, сообщил журналистам, что пожалуется на Тестова в прокуратуру: он является одновременно членом конкурсной комиссии и кандидатом в депутаты по округу, где выдвигается сын Альшевских. По мнению депутата, налицо конфликт интересов.

Вице-губернатор Александр Высокинский привычно предъявил проект «Большой Екатеринбург». Он заявил, что сегодня не надо обсуждать вопрос об объединении или не объединении Екатеринбурга и его спутников, поскольку их уже фактически объединяет единое социально-экономическое развитие. Сейчас необходимо срочно разработать единые схемы дорог, социальной сферы, механизм специализации городов. Кроме того, он остановился на реновации хрущевок. По словам Высокинского, уже сейчас городу пора думать о том, каким образом через несколько лет предоставить их жильцам новые квартиры «в том же дворе, без доплаты, метр в метр».

Массажист Сергей Зацарный на фоне опытных чиновников смотрелся менее убедительно. Он сообщил, что необходимо увеличить доходы в бюджет, но признался, что у него «нет понимания», как это сделать. Также он пожаловался на поборы в школах, чем вызвал недовольство у члена комиссии Ильи Захарова, который возразил, что вот у него, например, трое детей, но денег с него почему-то никогда не просили. Поинтересовалась комиссия у кандидата также тем, как именно опыт работы массажистом мог бы помочь ему в работе мэра. Кандидат заявил, что это помогло ему ближе узнать людей и научиться понимать их.

Замдиректора общества «Кулинар» Юрий Зименко разнес в пух и прах работу мэрии по благоустройству, особенно по укладке тротуарной плитки. «Кто принимал эту работу? Малюта Скуратов? Нет! Работу принимала администрация города! Это полнейшая безответственность! Посмотрите, как подрядчики ложат плитку!» – возмутился Зименко. В конце он заявил, что не все задуманное успел сказать, из чего комиссия сделала вывод, что опыта публичных выступлений у него мало.

Выступавший шестым Сергей Зыков, лидер областного отделения партии «Гражданская платформа», практически всю свою программу зачитал по бумажке. Среди других обещаний довольно экзотично прозвучал «баланс интересов элит и толерантность», а также повышение креативности населения. Бывшего судебного пристава Азата Салихова ни креативное население, ни толерантность не заинтересовали – гораздо больший интерес у него вызвала биография кандидата: «У вас около 100 объектов, 50 юридических лиц. Но есть штрафы, задолженность по налогам. У вас какие-то трудности?». «Трудностей у меня нет. Всё в рабочем порядке», – как-то не слишком уверенно ответил Зыков.

Презентация выступавшего последним первого замглавы Алексея Кожемяко оказалась очень похожа на презентацию Высокинского, как будто их готовили одни и те же люди – он тоже подробно остановился на Большом Екатеринбурге. Кроме того, он уделил внимание вопросам благоустройства. Он сообщил, что мэрия не принимает плохо отремонтированные участки дорог. И рассказал, что предстоят новые траты из бюджета – покупка лаборатории для еще более качественного контроля за качеством работ по дорожному ремонту. Другими словами, в вопросах городского хозяйства Кожемяко показал себя достаточно опытным специалистом. Зато вопрос о возвращении прямых выборов мэра, заданный Ильей Захаровым, его почему-то смутил.

Напомним, собеседования с кандидатами в мэры продолжится 2 и 3 августа. Завтра комиссия заслушает еще семерых конкурсантов. Это профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК Максим Котляров, общественница Лариса Ладушкина, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин Проэкс» Евгений Лоскутов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков, урбанист Дмитрий Москвин, начальник департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин и руководитель НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) Аркадий Халявин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

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