Девушки в неглиже и нарядные бараки – заключительная порция невероятных заявлений от кандидатов в мэры Екатеринбурга (ФОТО)

Сегодня кандидаты на пост главы Екатеринбурга закончили представлять свои программы. Члены конкурсной комиссии были в ударе – шутили, подкалывали претендентов и ловили их на нестыковках. Кандидаты в свою очередь рассказывали о девушках в нижнем белье, хвастали своими достижениями, признавались, что устав города даже не читали. О том, как прошел последний день собеседований – в материале РИА «Новый День».

Андрей Еланцев, юрист, индивидуальный предприниматель, экс-депутат гордумы Березовского ГО

Первым выступить предложили Андрею Еланцеву, юристу и экс-депутату гордумы. Он сразу же заявил, что не будет говорить о метро и инвестициях, а будет говорить о качестве жизни человека. Первая проблема в рассказе юриста – суровая погода. Из-за этого у горожан снижается работоспособность. Затем он рассказал, что ехал сегодня на общественном транспорте, добрался за 20 минут, но от его свежепостроенного ЖК до остановки идти 2 км. «А как будет зимой? Разве такой подход отвечает интересам жителей? Чем руководствовалась администрация, выдавая разрешение на строительство жилого комплекса без инфраструктуры?», – возмутился юрист.

Далее он перешел к нехватке в городе скорых – у медиков очень высокая нагрузка, машины не поспевают на вызов. А затем юрист, претендующий на пост главы города, начал ругать работу полиции. Отвечая на вопросы, он пояснил, как мэр может влиять на систему МВД – полицейские отчитываются перед гордумой, с ними надо общаться.

Возмущает его и нерасторопность коммунальщиков – люк рядом с его домом закрывали шесть дней, «сколько детей за это время может упасть?". А еще Еланцеву не нравится то, что происходит на детских площадках – в садике поблизости от его местопроживания и клуб футбольных фанатов с распитием спиртных напитков, и слет любителей мотоциклов организован, а на днях юрист наблюдал, как двое мужчин в трусах и три девушки в нижнем белье по территории садика бегали.

Вопросы комиссия задавала интересные. Еланцеву пришлось перечислить, чем вообще должен заниматься глава города. Председатель облизбиркома поинтересовался, сообщил ли юрист в полицию о бегающих в трусах? «Я сообщил в образование», – ответил Еланцев. «Чтоб научили?", – пошутил Чайников. Закончилось собеседование тем, что юристу напомнили про критику полиции и затем уточнили, в курсе ли он, что у него долги перед налоговой.

Александр Чукавин, директор ООО УК «Бизнес-центр «Посадская, 21»

Чукавин должен был выступать первым, но на встречу с выборной комиссией кандидат опоздал. Однако с ходу критиковать работу транспорта он не стал, а начал перечислять свои предложения (которые во многом пересекались с тем, о чем в городе говорят давно, только денег нет).

Первый пункт – развитие Большого Екатеринбурга. У города большой потенциал для того, чтоб агломерация сложилась, считает Чукавин. Второй пункт – строительство метро. И сюда надо привлекать инвесторов. Например, если будет Экспо, то деньги появятся. Следующий пункт – ЖКХ. Предприниматели хотят получать прибыль, а делать красивые дворы им не интересно – директор коммерческой УК предлагает создать муниципальное предприятие, которое возьмет на себя работу УК. Среди других его предложений – мембранные биореакторы для переработки питьевой воды, снегоплавильные машины для борьбы со снегом и переустройство работы чиновников. Те должны сами находить и решать проблемы, а не ждать обращений от граждан. Кандидат хочет устранить проблему с нехваткой мест в детсадах. Способ его не слишком оригинальный – «Строительство новых детских садов». И лучше – за счет бизнеса.

Кандидат не успел в отведенное время зачитать всю программу, но комиссия попросила в первую очередь рассказать, откуда он будет брать деньги. Чукавин пообещал, что найдет. В своей программе директор УК поругал Мишарина за административный путь создания агломерации, навязывание этого постановлениями и другими документами. Члены комиссии сначала попросили перечислить, какие «не те» документы подписал экс-губернатор, послушали, как кандидат выкручивается, рассуждая о чем-то подписанном, а затем советник действующего губернатора Анатолий Гайда напомнил, что Мишарин ничего такого не подписывал в принципе, ни единого документа.

Виктор Карпов, доцент Уральского государственного горного университета

«Я работающий пенсионер, недавно 70 лет отметил», – начал самопрезентацию доцент УГГУ. Он отметил, какие у него регалии, какие всероссийские конкурсы выигрывали его студенты и рассказал о десятке имеющихся у него патентов. В итоге 5 минут из разрешенных 15 у кандидата ушло на рассказ о себе.

По мнению доцента, сейчас в Екатеринбурге кризис – и все из-за плохого местного менеджмента. Он взял с собой кипу бумаг с графиками и начал объяснять, что в городе не так. Например, у нас в год строится 0,69 кв. м жилья в год – а по майским указам надо 1 кв. метр в год. Но главная проблема не в том, что мы строим мало, проблема в том, что мы идем не по тому пути. По которому конкретно и какой путь «тот» – осталось неизвестным. Хотя он рассказал о том, что Новосибирск строит недорогое жилье, а еще там наукоград. Возможно, какая-то связь с «тем путем» в этом есть – понять ее сложно, кандидат в своей речи постоянно сбивался, переходил с середины одного предложения к другому, терял мысль, пускался в воспоминания и какие-то примеры.

Он рассказал, что город развивается плохо, потому что живет на муниципальный бюджет, в отличие от городов федерального значения, у которых бюджет региона. Затем кандидат вспомнил про создание агломераций. Если Екатеринбург это сделает – у него появятся деньги. Только кандидат против высокоскоростной магистрали. А еще ему тоже местный климат не нравится. Илья Захаров уточнил, как на это мэр может влиять. Претендент на эту должность признался, что никак.

Елена Лузина, гендиректор туристической компании «Урал Лайн»

«Моя девичья фамилия Зотова, семья заводчиков, староверов. По мужу я Лузина, тоже заводчики, староверы», – начала кандидат. Занимается она тем, то, по ее выражению, «продает Екатеринбург» – занимается брендированием, турами. Она хочет делать комфортный город, начиная с подъезда – без хлама, с удобными поручнями, пандусами. Транспорт должен ходить по расписанию. Должны быть теплые остановки, ливневки. Нужно развивать районы, Сортировку, Вторчермет. А чтобы город был комфортный, любой департамент должен выходить к людям – департаменту здравоохранения не мешало бы заходить в поликлиники, отвечающим за транспорт – ездить в этом транспорте.

После этого кандидат перешла к патриотическому воспитанию – рассказывать, например, школьникам про историю края. И патриотическое воспитание поможет сохранить парки чистыми – если сделать табличку «национальный парк», никто не будет мусорить. Потому что в Европе рядом с такими табличками не мусорят.

По ее мнению, необходимо развивать туризм и брендировать Урал. Можно развивать промышленный туризм, медицинский туризм, экологический туризм (на горе Белая). Она напомнила о нашей исторической идентичности и уникальной застройке – «за небоскребами никто не ездит».

«Вся ваша программа связана с брендированием и туризмом. Но у главы города есть другие обязанности. Как вы их понимаете?" – спросил Гайда. Кандидат ответила, что в администрации есть департаменты, которые ей помогут. Она честно призналась, что законодательство не учила, у нее на работе есть юрист, который в случае чего подскажет. Ей подсказали, что и сюда надо было с юристом тогда приходить.

У директора турфирмы спросили, как она будет общаться с народом, какие формы участия она предлагает? «А какие формы есть?" – спросила в ответ Елена Лузина. Позже она сказала, что ей нравятся опросы в форме тестирования. В заключение она честно ответила на соответствующий вопрос – «Я устав не читала».

Валерий Хаданович, директор «Горнопромышленной финансовой компании Урала»

Этот кандидат свою речь с того, что критиковать особо не будет, так как он вообще не сторонник критики.

Первое его предложение – рационально использовать территорию города. Вширь городу расти больше не нужно, считает кандидат. Хватит, город дорос до предела, у застройщиков уже проблемы с продажей жилья. С ветхим и аварийным жильем тоже разобрались. «Раньше было много ветхого жилья – а сейчас оно почти растаяло. Если бараки есть – они украшены, хотя бы со стороны дороги», – поделился наблюдением Валерий Хаданович.

Он предлагает развивать общественный транспорт, строить метро с ЖБИ на ВИЗ, делать больше зеленых зон, создавать площадки по интересам для людей разных возрастов. «Свои силы надо сосредоточить на том, чтоб сделать город еще более комфортным», – сказал кандидат. А в целом, ему нравится, как развивается город – садиков хватило для каждого из четырех его детей, скорую он сколько бы раз не вызывал, всегда быстро приезжала.

У кандидата спросили, как он будет привлекать инвестиции. «Привлечение инвестиций – значит, надо просыпаться утром и чтобы день составлял у тебя не 24 часа, а 124 часа. Надо ездить везде, договариваться. Надо будет лететь в Москву – полетим», – считает Хаданович. Зато на вопрос – читал ли он устав, ответил: «Читал. Один раз». А вот рассказать о структуре органов местного самоуправления претендент на должность главы не смог вообще ничего. Хотя у него был опыт работы в администрации Дегтярска и в представительстве ЯНАО в Екатеринбурге. Один из последних вопросов, на который отвечал самый позитивный кандидат, был о повышении пенсионного возраста. Реформу он целиком поддерживает, ему чуть за 50, а чувствует он себя на 18. А под завершение комиссия спросила, как кандидат, любитель общественного транспорта, успел схлопотать под сотню штрафов за нарушение ПДД и почему на нем несколько исполнительных производств за неуплату налогов? Оказалось – он сдавал транспорт в аренду, а налоги – это его бывший компаньон виноват. «Здесь ничего такого нет, просто жизнь», – сказал кандидат.

Алексей Прядеин, начальник департамента экономики мэрии Екатеринбурга

Он должен был представить свои предложения еще вчера, но не пришел. Не пришел действующий чиновник и сегодня. Он в отпуске, и просто перепутал даты заседаний конкурсной комиссии. Причина, видимо, уважительная – выборная комиссия решила, что его отсутствие не помешает ему продолжить борьбу за должность главы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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