Комиссия по выборам мэра отбирает кандидатов на должность главы. «Годных» рассмотрит гордума

В администрации Екатеринбурга началось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.

Оно проходит за закрытыми дверями – решение об этом было принято в самом начале собрания, передаёт корреспондент РИА «Новый День». Комиссия обсудит программы 18 претендентов, прошедших индивидуальные собеседования в начале августа.

До начала работы комиссия рассмотрела заявления трёх кандидатов. Аркадий Халявин в письменном виде объяснил, что допустил неточности в своих ответах во время индивидуального собеседования и просил учесть это при обсуждении его кандидатуры. Лариса Ладушкина пожаловалась в прокуратуру города на некорректные вопросы во время собеседования. Глава комиссии Валерий Чайников отметил, что разговор с кандидаткой проходил в рамках закона и вопросы, к примеру о причине смены фамилии, не могут расцениваться как личные, если участник конкурса претендует на публичную должность.

Наконец, третье заявление поступило от сотрудника мэрии Алексея Прядеина, который пропустил собеседование. Он прислал презентацию своей программы развития Екатеринбурга и попросил членов комиссии рассмотреть документ.

Напомним, по итогам сегодняшнего заседания будет оглашён шорт-лист кандидатов для представления городской думе с рекомендациями об избрании. В заключительном списке должно быть не менее двух участников, но также комиссия вправе выставить всех кандидатов, заявившихся на конкурс – то есть 19 человек. В этом случае решающую роль будет играть вердикт о «годности» того или иного претендента на должность главы Екатеринбурга. Окончательный выбор сделают депутаты нового созыва.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 22 человека. Трое впоследствии отозвали свои кандидатуры, один не явился на собеседование. Неофициально фаворитами в борьбе за кресло мэра Екатеринбурга считаются три кандидата: вице-губернатор области Александр Высокинский, первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко и вице-спикер Свердловского Заксобрания Виктор Маслаков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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