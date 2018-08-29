Решение по мэру отложено. Комиссия по отбору кандидатов проводит дополнительные проверки

Конкурсная комиссия на неделю отложила заседание по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга.

Как пояснил руководитель комиссии Валерий Чайников, понадобится время, чтобы рассмотреть поступившие заявления от участников конкурса, в том числе от Алексея Прядеина, который прислал целую программу. Несмотря на то что сотрудник мэрии пропустил собеседование по «семейным обстоятельствам», комиссия сочла эту причину уважительной.

Кроме того, комиссии необходимо подготовить ответ на запрос прокуратуры города по жалобе Ларисы Ладушкиной. Также, по словам Чайникова, продолжается проверка дополнительных сведений о кандидатах. Итоговое заседание комиссии назначено на 9 часов утра 5 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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