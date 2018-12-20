«Навальнисты» решили оспорить избрание Высокинского мэром через суд (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбургский штаб Навального намерен через суд оспорить избрание Александра Высокинского главой Екатеринбурга. Основной аргумент – решение думы о его избрании было «произвольным».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полный текст искового заявления с пометкой о регистрации его в канцелярии Свердловского областного суда размещен на сайте штаба. Истцом выступает координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых, ответчиком – Екатеринбургская городская дума. По мнению истца, на финальном этапе проведения конкурса по отбору главы Екатеринбурга думой было принято «произвольное» и «ничем не обоснованное» решение.

Напомним, конкурс проводился в два этапа. На первом этапе, 5 сентября, конкурсная комиссия признала соответствующими требованиям все 19 претендентов на мэрское кресло, но рекомендовала к избранию только трех из них: вице-губернатора Александра Высокинского, вице-спикера областного парламента Виктора Маслакова и «темную лошадку» – руководителя управления развития АО «Атомстройкомплекс» Надежду Абакумову. К первому этапу у истца претензий нет.

Второй этап конкурса состоялся 25 сентября, вскоре после избрания нового состава городской думы. И вот он, по мнению Кузьминых, был непрозрачным. В частности, хотя конкурсная комиссия вынесла на обсуждение всех 19 кандидатов, заявившихся на конкурс, но за них голосование не проводилось – только за тройку фаворитов. Кроме того, даже этих трех дума не стала ни о чем спрашивать – сразу проголосовала, единогласно избрав Александра Высокинского. В иске особо отмечается, что принять решение без обсуждения предложил депутат Константин Киселев, муж Надежды Абакумовой, в чем Кузьминых увидел конфликт интересов. «Совокупность данных обстоятельств позволяет сделать однозначный вывод о грубом нарушении логики и смысла проведения конкурса по выбору главы Екатеринбурга – вместо прозрачной и конкурентной процедуры, в ходе которой должен победить достойный, принято произвольное, непрозрачное и ничем не мотивированное решение», – резюмирует истец. Он просит суд признать решение об избрании Высокинского главой Екатеринбурга несоответствующим положению о проведении конкурса по избранию главы Екатеринбурга.

Депутат Константин Киселев, упомянутый в исковом заявлении, на соратников по либеральному крылу не обиделся, пояснив корреспонденту «Нового Дня», что он всегда был сторонником прямых выборов мэра, и если у истцов получится их вернуть, он будет только рад. Но, добавил Киселев, в успехе затеи он сильно сомневается.

Добавим, ранее областной закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга пытался оспорить в суде юрист Валерий Андреев, но безуспешно. Как уже писал «Новый День», истец пытался доказать суду, что в изменении способа избрания главы не было никакой необходимости, но суд этот аспект рассматривать не стал вообще. Представители ответчиков, заксобрания и губернатора, а также прокуратуры, заявили, что при принятии закона ни по форме, ни по процедуре, ни по содержанию никакие нормы законодательства нарушены не были. Именно этот аргумент суд счел определяющим при вынесении решения об отказе в удовлетворении иска. Таким образом, вряд ли его убедят аргументы о «нелогичности» решения гордумы об избрании Высокинского. Скорее всего, в удовлетворении и этого иска будет отказано.

Екатеринбургский штаб Навального последний раз напоминал о себе 9 сентября, в день проведения митинга против пенсионной реформы. С тех пор он в информационную повестку не попадал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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