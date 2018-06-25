Ожидаемо: суд отказался отменить закон об отмене выборов в Екатеринбурге

Только что судья Свердловского областного суда Максим Старков отказал в удовлетворении иска екатеринбуржцу Валерию Андрееву, который требовал признать недействующим областной закон о переводе Екатеринбурга на конкурсную схему избрания главы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в сегодняшнем заседании стороны прослушали фрагмент аудиозаписи заседания заксобрания от 3 апреля, на котором был принят оспариваемый закон. Это было сделано по предложению стороны ответчика – юриста законодательного собрания в ответ на просьбу истца объяснить аргументы, которыми руководствовались депутаты, отменяя прямые выборы.

Прослушав запись, Валерий Андреев высказал несколько соображений по сути представленных на заседании заксо позиций. В частности, аргументов главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, представлявшего законопроект. Истец указал, что Тунгусов в качестве одного из аргументов назвал передачу всех хозяйственных полномочий в одни руки, что будет способствовать более эффективному решению управленческих задач. Андреев считает этот аргумент несостоятельным, так как хозяйственник в структуре органов МСУ Екатеринбурга был и до принятия этого закона – глава администрации. Никаких управленческих решений принятый закон не несет.

«Принятие закона 45-ОЗ никак не влияет на решение тех хозяйственных вопросов, которыми так озабочен господин Тунгусов. Единственный эффект от принятия этого закона – то, что в городе больше не будет всенародно избранного представителя», – подчеркнул Андреев. Он также отметил, что при обсуждении законопроекта не было единства ни между фракциями заксобрания, ни между городом и областью.

Представители заксобрания, губернатора и прокуратуры, излагая свою позицию, заявили, что при принятии закона ни по форме, ни по процедуре, ни по содержанию никакие нормы законодательства нарушены не были. Права истца, по их мнению, также не нарушены, так как он может принимать участие в избрании депутатов городской думы, избирающих впоследствии главу.

Вернувшись из совещательной комнаты, суд постановил: в удовлетворении иска отказать. Валерий Андреев уже заявил, что намерен обжаловать решение в Верховном суде.

Екатеринбург, служба информации

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