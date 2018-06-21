«Часто менять законы – несолидно!" Депутаты отказались менять схему избрания главы Екатеринбурга

Комитет свердловского заксобрания по региональной политике и развитию МСУ проголосовал за то, чтобы рекомендовать коллегам на пленарном заседании отклонить законопроект депутатов от КПРФ и СР о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это предложение поддержали пять из шести членов комитета: Михаил Ершов, Анатолий Сухов, Владимир Анисимов, Алексей Коробейников, Михаил Голованов – все единороссы. Против выступил только коммунист Александр Ладыгин.

Напомним, законопроект был внесён совместно коммунистами и эсерами ещё 11 апреля. В нем в любом случае предусмотрены прямые выборы главы Екатеринбурга. Но авторы документа предлагают оставить на откуп городской думе решение о том, какой орган МСУ будет возглавлять избранный глава – гордуму, как ранее Евгений Ройзман, или всю городскую администрацию, как когда-то Аркадий Чернецкий.

Аргументы противников законопроекта были те же самые, что и на заседании заксо 3 апреля, когда были отменены прямые выборы: что граждане могут не сориентироваться и выбрать популиста, что выборы стоят денег, и что способ избрания главы «должен соответствовать политической и экономической ситуации в муниципалитете и регионе». Автор проекта Александр Ивачев на это напомнил, что ещё год назад никто не сомневался в целесообразности прямых выборов главы Нижнего Тагила, но стоило исчезнуть Сергею Носову, как ситуация изменилась. «Способ избрания главы не должен зависеть от того, есть у ЕР сильный кандидат или нет», – заявил он. На что председатель комитета Михаил Ершов ответил, что о переводе Тагила на конкурсную систему попросил губернатора сам Носов после своего назначения в Магадан.

Кроме того, депутаты от Единой России привели один новый аргумент, которого не было на заседании 3 апреля: «Менять законодательство так часто, раз в полтора два месяца, – несолидно!"

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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