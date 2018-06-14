Заксо вернётся к вопросу о прямых выборах мэра Екатеринбурга 26 июня

Заксобрание Свердловской области все-таки рассмотрит законопроект о возвращении в Екатеринбург прямых выборов мэра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в фейсбуке один из соавторов законопроекта, депутат от КПРФ Александр Ивачев. По его словам, проект рассмотрят на пленарном заседании 26 июня, за неделю до этого его вынесут на заседание профильного комитета.

Напомним, законопроект был внесён совместно коммунистами и эсерами ещё 11 апреля. В нем в любом случае предусмотрены прямые выборы главы Екатеринбурга. Но авторы документа, депутаты от КПРФ и СР, предлагают оставить на откуп городской думе решение о том, какой орган МСУ будет возглавлять избранный глава – гордуму, как ранее Евгений Ройзман, или всю городскую администрацию, как когда-то Аркадий Чернецкий.

Добавим, что через несколько минут в свердловском облсуде начнётся предварительное слушание по иску юриста Валерия Андреева к заксобранию и губернатору, в котором оспаривается принятие областного закона об отмене выборов от 3 апреля сего года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.06.18

Отели Екатеринбурга оштрафовали на 276 тысяч за завышение цен в преддверии ЧМ. / В Нижнем Тагиле потушили хладокомбинат, загоревшийся пять дней назад. / В Свердловской области подтвердился первый случай заражения энцефалитом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»