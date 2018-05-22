Отставка Ройзмана спровоцирует юридические коллизии: кто заменит мэра и что станет с екатеринбургскими выборами

Досрочная отставка Евгения Ройзмана с поста главы Екатеринбурга – председателя городской думы создала прецедент. Как пояснил «Новому Дню» глава городского избиркома Илья Захаров, все полномочия мэра временно перейдут к вице-спикеру Виктору Тестову. При этом досрочных выборов главы города не будет, так как до сентября 2018 года остается слишком мало времени.

Заявление Евгения Ройзмана о добровольном сложении полномочий должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании городской думы 25 мая. Стоит отметить, что если дума проголосует против отставки Ройзмана, он останется исполнять свои обязанности, несмотря на его желание уйти. Аналогичная ситуация была с депутатом Виктором Ананьевым, который подал в добровольную отставку в 2015 году, но дума его не отпустила.

Противники отмены прямых выборов мэра рассчитывают как раз на такой вариант развития событий.

«Если Ройзман уходит в отставку, стратегия по сохранению прямых выборов, на которую я рассчитывал, ломается. Возможностей становится меньше, – отметил депутат Константин Киселев в разговоре с журналистами. – Но если дума не успеет принять поправки в устав до срока назначения очередных выборов главы (наступает в июне), я могу внести вопрос о назначении прямых выборов мэра. Да, возникает юридический спор. Я считаю, что областной закон не является нормой прямого действия, то есть дума может внести поправки в городской устав, а может и не вносить. Но есть другая юридическая позиция – областной закон выше, гордума обязана принять поправки в устав и потому будет конкурс по избранию главы. Эти две точки зрения нужно рассматривать в судах».

Добавим, что в 9 часов утра 25 мая также состоится внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению, где будет повторно рассмотрен проект изменений в устав Екатеринбурга. Киселев считает, что депутаты вновь могут проголосовать неожиданно.

«Я не знаю, какой будет расклад на комиссии. Но Ройзман до принятия отставки на заседании формально остается председателем думы. И у него есть право прийти на заседание комиссии и проголосовать против отмены выборов мэра. В прошлый раз был Тестов (вице-спикер также имеет право голоса на любом заседании комиссии – прим. ред.), и он голосовал за поправки. Но если придет Ройзман, Тестов уже не сможет поучаствовать в голосовании», –пояснил депутат.

В том случае, если комиссия одобрит проект поправок, оппозиция надеется сорвать голосование на внеочередном заседании думы.

«За внесение изменений в устав должны проголосовать 24 депутата (две трети городской думы), то есть теоретически надо набрать 13 голосов «против». Если депутат не придет на заседание – это тоже форма протеста. Например, к пятнице кто-то окажется в срочной командировке, кто-то подхватит легкий насморк, и тогда оставшихся противников хватит, чтобы заблокировать поправки», – сообщил Киселев. Но, по его словам, никаких переговоров с другими депутатами о согласованности действий он не ведет.

В том случае, если дума примет поправки в городской устав 25 мая, шансы на оспаривание отмены выборов мэра Екатеринбурга резко снижаются. Речь идет об иске юриста Валерия Андреева против областного закона о введении конкурсной схемы избрания главы в уральской столице. Решением облсуда к делу в качестве ответчика также привлечен губернатор Евгений Куйвашев. Судебное разбирательство назначено на 14 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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