Комиссия гордумы Екатеринбурга отказалась вносить поправки в устав, отменяющие выборы мэра

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга не приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Голосование на заседании разделилось поровну: семь «за» и семь «против». Таким образом, решение по вопросу не принято.

«Это не означает, что данные изменения не будут представлены на рассмотрение думы, но все равно радостно, что ряд депутатов готов к подобным юридическим демаршам. А что еще остается после того, как провластное большинство областных депутатов решило за Екатеринбург, как ему следует менять устав», – сообщил депутат-коммунист Эдуард Мансуров.

Напомним, 11 мая в ЦК «Урал» прошли публичные слушания горожан. За изменения в уставе муниципалитета, которые вводят конкурсную схему избрания мэра, проголосовали 1037 человек. Вчера городская общественная палата большинством голосов также одобрила отмену прямых выборов главы Екатеринбурга. Однако эти обсуждения были чисто техническими, основное решение принимает городская дума. Вопрос о поправках в устав планировалось рассмотреть на пленарном заседании 22 мая. Ранее противники реформы заявляли, что будут блокировать внесение изменений в устав, даже если это приведет к роспуску городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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