В Общественной палате Екатеринбурга 3 человека проголосовали против поправок в устав, 5 воздержались

Общественная палата Екатеринбурга одобрила поправки в устав Екатеринбурга, вводящие конкурсную схему избрания главы вместо всенародных выборов. Хотя этот момент был чисто техническим, оказалось, что есть и недовольные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия была недолгой. Перед общественниками выступили те же спикеры, что и на публичных слушаниях 11 апреля, – начальник правового департамента мэрии Екатерина Грин, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и председатель избиркома Илья Захаров.

Единственной, кто выступил с критикой, оказалась член ОП Екатерина Петрова. Как она заявила, ей неприятно осознавать, что решение Общественной палаты является, по сути, техническим моментом и ни на что не влияет, хотя потом его будут выдавать за «глас народа». «Я призываю переломить эту тенденцию. Никому не хочется быть формальностью. Я, конечно, проголосую против поправок, но понимаю, что мое «против» ничего не изменит», – заявила она.

Кроме Петровой, против поправок голосовали еще двое, пятеро воздержались. Остальные члены палаты голосовали за. Согласно информации с официальной страницы общественного объединения, всего в палате 33 человека.

Напомним, в прошлую пятницу в ЦК «Урал» прошли публичные слушания по проекту изменений в устав Екатеринбурга. В них приняли участие 1314 горожан. За поправки, которые вводят конкурсную схему избрания мэра, проголосовали 1037 человек, 25 – против , 60 – воздержались, 192 – не голосовали. 22 мая поправки будут вынесены на пленарное заседание гордумы. Напомним, изменения касаются схемы выборов главы города. Поправки в устав потребовались после принятия областного закона о введении конкурсной схемы избрания главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

Предвыборная щедрость закончилась: власти обнаружили, что у них нет денег на выплаты многодетным. / На этой неделе в Екатеринбурге запускают все фонтаны. / Пьяного дебошира с рейса Екатеринбург – Пхукет оштрафовали на 50 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»