Изменения в устав Екатеринбурга поддержали 1037 человек

Только что в ЦК «Урал» завершились публичные слушания по проекту изменений в устав Екатеринбурга. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за поправки, которые вводят конкурсную схему избрания мэра, проголосовали 1037 человек, 25 – против , 60 – воздержались. 15 мая поправки будут вынесены также на обсуждение Общественной палаты города, 22 мая – на пленарное заседание гордумы.

Напомним, изменения касаются схемы выборов главы города. Поправки в устав потребовались после принятия областного закона о введении конкурсной схемы избрания главы Екатеринбурга.

Выступить на слушаниях пожелали всего три человека: депутат Дмитрий Сергин, горожанин Владимир Петров и председатель горизбиркома Илья Захаров. Остальные 15 человек, ранее подавшие заявления, передумали выступать.

Дмитрий Сергин наглядно продемонстрировал участникам то, что наше личное отношение к действующим законам не имеет никакого отношения – они все равно действуют. Для демонстрации этого Сергин уронил один из своих костылей, показав, что невозможно силой мысли оспорить закон всемирного тяготения. «Я лично являюсь сторонником прямых выборов сильного мэра, но мы с вами смотрим совсем другой вопрос – приведение устава города в соответствие с областным законом. Нравится это кому-то или нет», – сказал он.

Сергин также заявил, что в следующем созыве гордумы, если его выберут, он непременно добьётся возвращения прямых выборов, но сейчас необходимо поступить в соответствии с законодательством.

Из противников поправок выступил инженер Владимир Петров, который с ностальгией вспомнил времена противостояния Чернецкого и Росселя и заявил, что горожане имеют право на выборы своего мэра. Он также призвал всех участников слушаний на встречах с кандидатами в гордуму спрашивать их об их отношении к отмене выборов.

Илья Захаров выступил как юрист. «В 2014 году федеральный законодатель несколько перекрыл воздух МСУ. Это был шаг назад, когда полномочия по регулированию МСУ были отданы на откуп субъекту. Именно федеральный законодатель преградил нам путь. Но это не только в Свердловской области, это по всей стране. Мы можем критиковать закон, он может нам не нравиться, но мы должны его исполнять», – заявил Захаров.

Отметим, что голосование проходило сразу в двух залах, так как один не смог вместить всех желающих. В дополнительном зале из-за технического сбоя пришлось провести повторное голосование. Расходиться граждане начали еще до объявления результатов голосования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.18

Фестиваль тату, тусовка веганов и ранний Джармуш – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / На публичные слушания по изменениям в устав Екатеринбурга пришли 1314 человек. / Полиция ищет мошенницу, похищающую украшения при помощи яиц и салфеток (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»