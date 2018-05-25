Нового мэра Екатеринбурга определит действующий созыв городской думы

Гордума Екатеринбурга сегодня приняла поправки в муниципальный устав, меняющие формат избрания главы города. Проект изменений поддержал 31 депутат, и лишь двое выступили против. Согласившись с областным законом, екатеринбургская дума теперь должна в течение трех месяцев назначить конкурс по избранию мэра. Но в связи с досрочной отставкой Евгения Ройзмана процесс будет максимально ускорен – возможно, первое решение депутаты примут уже на следующем заседании гордумы. Так что все претенденты на кресло градоначальника станут известны этим летом, передает корреспондент РИА «Новый День».

В ближайшее время дума разработает положение о конкурсе на должность главы Екатеринбурга. В нем будут указаны сроки формирования конкурсной комиссии, которая и будет проводить основной отбор кандидатов. Половину этой комиссии составят представители муниципалитета, остальную часть назначит губернатор Свердловской области. Как сообщил и. о. председателя ЕГД Виктор Тестов, «городских» делегатов определит действующий созыв думы.

«Я убежден, что все необходимые конкурсные процедуры нужно провести до сентября, чтобы новому составу думы оставалось только утвердить главу города и начать с ним работать. Срок полномочий главы администрации Александра Якоба истекает с первого заседания новой думы, поэтому важно не допустить безвластия (должность сити-менеджера будет упразднена, – прим. ред.). Конкурсная комиссия имеет право отработать при действующем созыве думы, а заключительное голосование за главу города будут проводить новоизбранные депутаты, как записано в действующей редакции устава города. Если бы Евгений Ройзман отработал свой срок до конца, то конкурсная процедура могла бы затянуться до октября-ноября. В это время в думе идет бюджетный процесс. Так что наша задача – облегчить работу нового созыва», – пояснил Тестов.

При этом и. о. спикера не исключает собственного участия в конкурсе на пост главы города. «Посмотрим», – кратко обрисовал свои мэрские амбиции Виктор Тестов. Также туманно предпочитает отвечать на этот вопрос и действующий сити-менеджер Александр Якоб.

Отметим, что часть депутатов-оппозиционеров поставили под вопрос легитимность сегодняшнего внеочередного заседания думы. Виктор Тестов заявил, что судебные разбирательства его не пугают: «Дума шестого созыва начиналась тоже непросто, были и конфликты, и суды. Но почти пять лет мы отработали и приняли много важных решений для города. Уверен, так же достойно завершим работу. К судебным искам мы готовы как пионеры. Сложившаяся ситуация ни в коем случае не приведет к политическому кризису в городе».

Добавим, что выборы нового состава городской думы Екатеринбурга пройдут 9 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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