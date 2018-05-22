Ройзман заблокировал вопрос о поправках в устав, отменяющих выборы мэра

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не дал внести в повестку вопрос о внесении изменений в устав города на сегодняшнем заседании городской думы. Он заявил, что внесение вопроса в повестку «с голоса» противоречит регламенту, передаёт корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, речь идёт о поправках в Устав Екатеринбурга, согласно которым вводится конкурсная схема избрания мэра. Ранее проект изменений рассмотрела комиссия по местному самоуправлению, но для принятия решения не хватило голосов.

Сегодня заседание городской думы началось с обсуждения повестки – поступило предложение внести дополнительный вопрос. Против выступил депутат Константин Киселев, который указал на нарушение статьи 17 регламента городской думы. Его поддержал глава города Евгений Ройзман. «Я принял решение не ставить вопрос на голосование. Вы пытаетесь надавить на меня, но это мое решение», – заявил председатель гордумы возмутившимся избранникам.

Спорить с главой попытались депутаты-единороссы, юридическое управление гордумы и прокуратуры, но безуспешно. В итоге большинство депутатов проголосовали против утверждения повестки. Заседание городской думы таким образом сорвано. Сейчас депутаты остаются в зале заседаний и обсуждают, как можно выйти из сложившейся ситуации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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