Ройзман напишет заявление вечером, но депутаты все равно обсудят правки в устав

Депутаты Екатеринбургской гордумы соберутся сегодня на специальное совещание, на котором будет принято решение о внеочередном заседании, где они смогут обсудить правки в устав города. В разговорах с корреспондентом «Нового Дня» некоторые представители ЕГД признались, что заявление Ройзмана об отставке стало для них полной неожиданностью.

Сам он объяснил агентству, что решение не было принято «на эмоциях». «Отставка – это единственный способ для меня не участвовать в процессе отмены выборов. Депутаты люди подневольные, а я, слава богу, свободный человек», – сказал он, добавив, что намерен сегодня же написать заявление.

Исполняющим обязанности председателя гордумы будет вице-спикер ЕГД Виктор Тестов.

Екатеринбург, служба информации

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