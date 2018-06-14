На суд по отмене выборов мэра требуют Куйвашева – отчитаться о его скрытых мотивах

В Свердловском областном суде назначена дата рассмотрения по существу иска о признании недействующим закона об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Истец настаивает на том, чтобы руководители региона объяснили, чем они руководствовались, лишая горожан права на выбор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром состоялось предварительное слушание: стороны изложили свои позиции, а суд уточнял, все ли необходимые материалы у них имеются для рассмотрения дела по существу. Выяснилось, например, что истец, житель Екатеринбурга Валерий Андреев, до сих пор не получил отзыв на свой иск от административного ответчика – губернатора Евгения Куйвашева. При этом, согласно имеющимся квитанциям, письмо из резиденции ему было отправлено еще 6 июня – очевидно, в очередной раз проявила себя «Почта России». Единственный экземпляр отзыва оказался только у судьи Максима Старкова, в связи с чем пришлось срочно объявлять перерыв на 10 минут, чтобы истец мог с ним ознакомиться.

Далее представитель второй стороны, заксобрания, заявил ходатайство о приобщении к делу новых материалов – аудиозаписи заседания заксобрания, на котором был принят спорный закон, решения профильного комитета по этому законопроекту, а также письма депутата Вячеслава Вегнера об отзыве из заксобрания своего альтернативного законопроекта о возвращении Екатеринбургу выборов сильного мэра. Послушать аудиозапись сегодня не удалось из-за отсутствия технической возможности, но к следующему заседанию судья обещал ее обеспечить.

Объясняя суть своего иска, Валерий Андреев заявил, что способ избрания главы Екатеринбурга был изменен без учёта сложившейся здесь практики деятельности органов МСУ, хотя в постановлении Конституционного суда 30-П от 01.12.2015 говорится, что специфика города учитываться должна. Таким образом, непонятны критерии, которыми руководствовались авторы законопроекта. «Насколько я знаю из прессы, Владимир Тунгусов говорил, что выборы стоят денег. Но депутаты законодательного собрания не должны руководствоваться такими аргументами. Выборы главы органа местного самоуправления – это не вишенка на торте, а один из основных элементов демократии. Считаю, что мои права как избирателя и жителя Екатеринбурга были нарушены», – пояснил истец. Он также напомнил, что 2 апреля, накануне принятия закона, состоялся митинг против отмены выборов, в котором приняли участие, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч человек. На что судья возразил, что для полуторамиллионного города это не так уж и много.

Представители заксобрания и губернатора, в свою очередь, попросили суд в удовлетворении исковых требований истцу отказать. Сторона заксобрания в своем отзыве сделала акцент на том, что заксобрание обладает всеми необходимыми полномочиями для принятия закона, процедура была соблюдена, а истец может реализовать свое право на выборы главы Екатеринбурга опосредованно, через выборы депутатов городской думы. Представитель губернатора Андрей Кострицкий подчеркнул, что истец вообще ставит вопрос не о правомочности, а о целесообразности принятия закона, что юридически неверно. Тем не менее, Андреев указал на то, что именно губернатор Евгений Куйвашев был инициатором отмены выборов в Екатеринбурге, и попросил объяснить, чем он руководствовался. По версии Кострицкого, Куйвашев хотел «сделать выборы быстрее и проще», и сослался на опыт США, где выборы президента также не являются прямыми. Истца такая точка зрения не удовлетворила, и он все же попросил на следующем заседании представить критерии, которыми руководствовался губернатор, внося законопроект об отмене выборов. Например, были ли в прежней системе заложены противоречия, ведущие к конфликтам между городом и областью. Аудиозапись заседания заксобрания, считает он, ответить на этот вопрос не поможет – ведь заседание состоялось уже после того, как губернатор принял решение оставить екатеринбуржцев без выборов. Андреев настаивает, что при выборе способа избрания главы Екатеринбурга губернатор и заксобрание должны были учитывать сложившиеся традиции и специфику города, а этого, насколько ему известно, сделано не было.

Рассмотрение дела по существу назначено на 25 июня. Добавим, что 26 июня заксобрание рассмотрит законопроект коммунистов и эсеров о возвращении выборов. Однако шансы на то, что он будет принят, мизерны – в апреле за отмену выборов проголосовали 42 депутата, против – 4.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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