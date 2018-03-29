Представитель губернатора не смог объяснить Ройзману необходимость отмены выборов

В заксобрании проходит заседание комитета по местному самоуправлению, на котором рассматривается вопрос об отмене выборов главы Екатеринбурга.

От администрации губернатора в заседании принимает участие руководитель департамента внутренней политики Антон Третьяков. Из шести членов комитета пришли пять – все они принадлежат к партии «Единая Россия». Один, депутат от КПРФ Александр Ладыгин, отсутствует.

Законопроект, внесённый губернатором, – о переводе Екатеринбурга на конкурсную схему избрания главы – зачитал представитель губернатора в заксобрании Виктор Бабенко. Вопросов у членов комитета не возникло, но они возникли у мэра Ройзмана. «У меня очень простой вопрос. У вас в пояснительной записке ни в одной строчке не обосновывается необходимость принять этот закон. Вопрос – зачем?" – поинтересовался мэр. «Вы грамотный человек, там все понятно», – не очень конкретно ответил Бабенко. Ройзман попытался настоять на более внятном ответе, но председатель комитета Михаил Ершов его остановил, передав слово Вячеславу Вегнеру – автору альтернативного законопроекта.

РИА «Новый День» напоминает, что в заксобрание внесено два полярных законопроекта, меняющих схему избрания главы Екатеринбурга. Первый предложил губернатор Евгений Куйвашев: отменить прямые выборы главы и заменить их конкурсной системой. Второй внес депутат Вячеслав Вегнер: выбирать мэра всем городом, и к тому же снова наделить его всей полнотой власти над городской администрацией, какая была у Аркадия Чернецкого до 2011 года. На пленарное заседание заксо проекты будут вынесены 3 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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