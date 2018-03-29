Отменять или не отменять выборы мэра. Депутаты гордумы в смятении и раздрае (ФОТО)

Уже сегодня днем профильный комитет заксобрания рассмотрит два альтернативных законопроекта о судьбе мэрских выборов в Екатеринбурге.

РИА «Новый День» напоминает, что в заксобрание внесено два полярных законопроекта, меняющих схему избрания главы Екатеринбурга. Первый предложил губернатор Евгений Куйвашев: отменить прямые выборы главы и заменить их конкурсной системой. Второй внес депутат Вячеслав Вегнер: выбирать мэра всем городом, и к тому же снова наделить его всей полнотой власти над городской администрацией, какая была у Аркадия Чернецкого до 2011 года. На пленарное заседание заксо проекты будут вынесены 3 апреля.

Хотя первичное решение принимают депутаты заксобрания, редакция РИА «Новый День» решила опросить членов городской думы, которым предстоит после этого вносить изменения в муниципальный устав. Напомним, городская дума дорабатывает последние месяцы – в сентябре будет избран новый состав. В связи с этим небезынтересно выяснить, что народные избранники думают по вопросу, который волнует сегодня большинство горожан.

Отметим, что дозвониться удалось далеко не до всех – некоторые депутаты недоступны, другие не берут трубки, например, единороссы Юрий Дозорец, Елена Дерягина, Виктор Тестов, Александр Косинцев. Среди тех, чей комментарий удалось получить, единства нет, в том числе и у представителей одной партии. Разошлись во мнениях с однопартийцами некоторые эсеры, единороссы и «пенсионеры». Некоторые депутаты дали осторожные комментарии, которые сложно квалифицировать как «за» или «против».

Одним из убежденных сторонников губернаторского законопроекта оказался депутат от ЛДПР Григорий Вихарев.

«Если у первых лиц города и области разные взгляды на стратегию развития города, то это его тормозит, страдают целевые программы. Хозяин должен быть один – как у нас в партии. Поэтому мы поддерживаем это предложение губернатора. Хотя у горожан позиция разная, я спрашивал в соцсетях. Мнения разные. Но нужно учитывать, что в нашем городе этот вопрос сильно персонифицирован, все думают персонально о Евгении Вадимовиче. Мне кажется, что по большому счету людям особой разницы нет, как именно избирают мэра» – считает Вихарев.

Похожий комментарий дал Александр Смолин, «Справедливая Россия».

«Конкурсная схема избрания мэра подразумевает участие депутатов. Если случится эта инициатива, то мы получим не двух чиновников, а одного – главу города и главу администрации в одном лице, т.н. сильного мэра. То есть аппарат уже сократится. Кроме того, я считаю, что знать проблемы города и не иметь полномочий для их решения – это обидно, и такая должность даже немного унизительная. Поэтому я поддерживаю этот законопроект. Это пойдет на пользу городу и его жителям. Думаю, что мои избиратели готовы доверить мне полномочия представлять их интересы в вопросе избрания главы города».

Осторожными политиками проявили себя единороссы Александр Мяконьких (глава партийной фракции в ЕГД) и бывший вице-мэр Владимир Крицкий.

«Я не в курсе, что такой законопроект внесен, поэтому пока не буду ничего комментировать», – заявил Мяконьких.

«Давайте дождемся, когда документ будет принят. Если это «сильный мэр», какая была должность при Чернецком, я поддерживаю инициативу. А мэр без полномочий – это полумеры, которые ни к чему не приведут», – считает Крицкий.

Дипломатично высказался Дмитрий Сергин (Партия пенсионеров).

«Вне зависимости от моего мнения ситуация не изменится – решение принимаю не я. Во время выборов губернатора я говорил, что выборы должны быть прямые. Но сейчас решение будут принимать депутаты заксо, мы в любом случае после этого обязаны будем изменить устав. Конечно, горожане относятся к этому вопросу по-разному. Кто поактивнее, хотели бы выбирать сами. А кто-то говорит – неважно, как избирать, главное – чтобы он хорошо работал».

Самовыдвиженец Владимир Смирнов, ставший депутатом только год назад, прямо сослался на собственную неопытность: «Я не такой искушенный политик. Пока не определился со своей позицией. Есть и плюсы с точки зрения прямых выборов, а с другой, может быть, народ не всегда готов выбирать руководителя. Поэтому пока не готов комментировать эту тему».

Остальные опрошенные РИА «Новый День» депутаты оказались противниками отмены выборов разной степени радикальности.

Александр Караваев, глава фракции СР: «Прямые выборы – это основа демократического государства. Такой свободолюбивый город, как Екатеринбург, со славными политическими традициями, не раз доказывал свою активность, и не хотелось бы, чтобы он потерял право выбирать руководство. Особенно цинично эта инициатива выглядит после прошедших выборов президента страны с высокой явкой. Я не поддерживаю этот законопроект, и фракция «Справедливой России» будет голосовать против изменений в устав Екатеринбурга». По поводу комментария депутата Смолина Караваев заявил: «У него может быть личная позиция. Мы, конечно, будем вести переговоры внутри фракции, но сейчас нет таких рычагов влияния, чтобы, например, лишать мандата за нарушение фракционного голосования. Полагаю, схожую позицию (то есть одобрение отмены прямых выборов мэра, – прим. ред.) может иметь господин Ананьев (Виктор Ананьев) как руководитель Смолина в бизнесе».

Дмитрий Головин, независимый депутат, выступил инициатором проведения митинга в защиту прямых выборов мэра и призвал всех принять в нем участие.

«Твари мы дрожащие или право имеем?! Право выбирать мэра своего города?! Митингу – быть! 2 апреля, 19:00, понедельник, площадь Обороны. Приходи, чтоб с тобою считались. Чтоб тебя слышали. Потому что это – твой город! Все согласовано. Теперь от нас зависит. Будет пять тысяч человек – будет один разговор. Будет десять – разговор другой. Будет сто тысяч – все поменяется. Хотя и не сразу», – написал он на своей станице в фейсбуке.

Анатолий Шарапов, «Единая Россия».

«Я считаю, что нужно как минимум сохранить ту систему, которая есть, а еще лучше – вернуть ту, которая была при Аркадии Чернецком: так называемый сильный мэр. Местное самоуправление должно быть приближено к населению, быть в одном шаге от него, об этом говорил и президент Владимир Путин. Насколько я могу судить по сообщениям в соцсетях, горожане тоже выступают за сохранение прямых выборов мэра».

Константин Киселев, независимый депутат.

«Мое мнение по этому вопросу не менялось уже много лет: городом должен управлять всенародно избранный мэр, обладающий всеми необходимыми полномочиями. И я уверен, что для большинства горожан это также вопрос принципиальный. Потому что у города есть свои экономические интересы, которые будет отстаивать только всенародно избранный глава. Назначенец этого делать не будет».

Олег Хабибуллин, Партия пенсионеров: Раньше, еще год назад, я бы поддержал это предложение, но теперь уже нет. Мое отношение изменили события последних месяцев – вокруг строительства храма-на-воде, сноса телебашни. В условиях, когда губернатор сговорился с определенной ФПГ и «пилит» город, отмены выборов допускать нельзя. Тогда все рычаги по назначению мэра получит губернатор, и страшно представить, во что превратится город к концу его срока. Сохранение выборов – это единственная прививка от самодурства. Думаю, что для горожан это также вопрос принципиальный. Для городов-миллионников никакой иной формы, кроме прямых выборов сильного мэра, быть не должно.

Илья Лобов, «Справедливая Россия».

«Я против [губернаторского законопроекта]. Я считаю, что у города должен быть сильный, всенародно избранный мэр. Думаю, что мои избиратели со мной на одной волне, вероятно, для них это тоже важно».

Эдуард Мансуров, КПРФ.

«Неудивительно, что тема вызвала такой ажиотаж. Я думаю, что рано или поздно «сильный мэр» вернется, это актуальный подход. С этой точки зрения мы будем проводить общение со своими избирателями. Нужно бороться за выборы. «Слабый мэр» – это не то, что нужно городу».

Евгений Ройзман, председатель думы, глава города.

«Право самим избирать себе мэра даёт горожанам возможность при любых обстоятельствах иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции. Разница выборов и назначения очевидна: Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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