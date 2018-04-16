В Екатеринбурге завтра запустят процесс отмены прямых выборов мэра

Администрация Екатеринбурга завтра внесет в городскую думу проект поправок в устав муниципалитета, отменяющий прямые выборы мэра. Об этом «Новому Дню» сообщил источник в мэрии. Первым этапом обсуждения станут публичные слушания, которые должен назначить действующий глава города Евгений Ройзман. После этого документ рассмотрит дума и примет решение.

В администрации полагают, что публичные слушания пройдут с ажиотажем, но даже острая дискуссия не повлияет на процесс отмены выборов мэра. Во-первых, слушания носят рекомендательный характер, во-вторых, городская дума будет обязана привести устав в соответствие с областным законом.

Напомним, 3 апреля свердловский парламент принял закон о введении конкурсной схемы избрания «сильного» главы Екатеринбурга. Ранее противники реформы анонсировали, что планируют срывать принятие поправок в устав на любых стадиях – как на слушаниях, так и во время голосования городской думы.

В случае неподчинения муниципальных депутатов областному законодательству всей думе грозит роспуск. Но даже в этом случае выборы главы Екатеринбурга в сентябре 2018 года пройдут по конкурсу, так как областной закон стоит выше городских актов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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