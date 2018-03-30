Парламентская оппозиция готовит альтернативного мэра Екатеринбурга

Представители оппозиционных парламентских партий заявили о создании коалиции, чтобы бороться за сохранение прямых выборов главы Екатеринбурга. Накануне судьбоносного заседания областного парламента состоится совместная пресс-конференция депутатов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Участники мероприятия объяснят, почему они против введения конкурсной схемы избрания мэра Екатеринбурга, а также представят альтернативный законопроект, которые предусматривает возвращение выборов «сильного мэра», как было до 2011 года.

«Возможно, мы договоримся с КПРФ и другими партиями о выдвижении единого кандидата в мэры, если удастся сохранить прямые выборы, а также о блокировке изменений в устав Екатеринбурга (в случае принятия областного закона, – прим. ред.). Возможно, договоримся по выдвижению депутатов по округам на выборах городской думы», – сообщил «Новому Дню» лидер фракции СР в областном заксобрании Андрей Жуковский.

Главным аргументом противников реформы станут результаты социологических опросов населения.

«Проблема волнует подавляющее большинство жителей Екатеринбурга. По моим данным, 90% горожан выступают за прямые выборы. Причем люди хотят выбирать не просто главу города – председателя думы, а хотят выбирать «сильного мэра». У меня есть огромное количество аргументов, что выборы надо сохранить. Екатеринбург – это динамично развивающийся город во многом благодаря тому, что есть прямые выборы, и мэр подотчетен горожанам. Более того, скажу резко: если мы сейчас потеряем прямые выборы, то завтра рискуем получить своего Амана Тулеева, который будет отчитываться только своему начальству, и которому будет плевать на город», – прокомментировал агентству независимый депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

Добавим, что в заксобрании региона и городской думе есть как сторонники, так и ярые противники изменений формата выборов в Екатеринбурге. Впрочем, большинство народных избранников предпочитают отмалчиваться до «дня икс».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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