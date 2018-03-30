Как проголосует заксо по законопроекту года. Прогноз РИА «Новый День» (ФОТО)

Уже в ближайший вторник, 3 апреля, заксобрание Свердловской области рассмотрит два законопроекта, предлагающих сменить схему избрания главы Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», накануне их вынесли на заседание профильного комитета. Пять его членов одобрили предложение губернатора: заменить избранного «слабого» мэра на «сильного» главу по конкурсу. Один депутат поддержал предложение депутата Вегнера вернуть всенародно избранного «сильного» главу.

Корреспонденты РИА «Новый День» опросили представителей всех фракций регионального парламента, как они планируют голосовать.

Елена Чечунова, руководитель фракции «Единой России»: «Лично я поддержу законопроект, предложенный губернатором. Необходимо понимать, что по этому законопроекту глава не назначается, а тоже избирается – избирается депутатами представительного органа, по представлению специальной комиссии. Кроме того, глава, избранный таким образом, наделяется всеми хозяйственными полномочиями. В области были попытки избирать глав по-разному, например, разделить представительскую и хозяйственную функции. Но, когда речь идёт о главе-хозяйственнике, наверно, есть свои плюсы в том, что кандидаты проходят предварительный отбор комиссией, состоящей из профессионалов. На самом деле, у каждой системы есть и свои плюсы, и свои минусы. Полностью идеальных систем нет».

Поскольку партийная дисциплина в «Единой России» традиционно сильна, можно не сомневаться, что все ее депутаты поддержат законопроект, предложенный губернатором. Это 36 человек: сама Елена Чечунова, Альберт Абзалов, Владимир Анисимов, Людмила Бабушкина, Илья Бондарев, Вячеслав Брозовский, Владимир Власов, Игорь Володин, Илья Гаффнер, Михаил Голованов, Андрей Гориславцев, Алексей Дронов, Михаил Ершов, Дмитрий Жуков, Владимир Ильиных, Олег Исаков, Михаил Клименко, Алексей Коробейников, Олег Корчагин, Алексей Кушнарев, Валентин Лаппо, Евгений Лутохин, Анатолий Марчевский, Владимир Никитин, Анатолий Никифоров, Сергей Никонов, Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Владимир Рощупкин, Валерий Савельев, Александр Серебренников, Анатолий Сухов, Владимир Терешков, Елена Трескова, Виктор Шептий, Виктор Якимов.

Лидер фракции КПРФ Александр Ивачев заявил: «Заседания фракции по этому вопросу у нас ещё не было, но мы всегда были сторонниками прямых выборов. Поэтому думаю, что мы поддержим законопроект, внесённый Вегнером. Безотносительно его личности сам закон – толковый». Во фракции КПРФ – четыре депутата. Кроме самого Ивачева, это Игорь Аксенов, Александр Ладыгин и Вячеслав Вегнер (напомним, что из КПРФ он исключен в прошлом году).

Руководитель фракции «Справедливой России» Андрей Жуковский заявил: «Мы точно не будем голосовать за законопроект губернатора, потому что местное самоуправление должно быть ближе к населению. Это позиция и партии, и фракции. Будем ли мы поддерживать законопроект Вегнера, пока не могу сказать – возможно, мы внесем свой альтернативный законопроект. Но наша точка зрения – должен быть всенародно избранный, сильный мэр». Во фракции – пять депутатов. Кроме Жуковского, это Армен Карапетян, Евгений Лобов, Геннадий Ушаков, Виктор Маслаков. Однако, напомним, в тот же день, 3 апреля, двое из них могут лишиться мандатов: Лобов – по собственному желанию, Карапетян – по представлению прокуратуры.

Лидер фракции ЛДПР Михаил Зубарев откровенничать не стал: «Мы соберемся фракцией и обсудим все законопроекты, которые будут в повестке пленарного заседания. Данный законопроект (губернаторский) ничем не отличается от других. Нашу позицию мы представим на заседании заксобрания и дадим все комментарии позже». Собрание фракции планируют провести 3 апреля, до заседания парламента. Во фракции – четыре депутата: Михаил Зубарев, Александр Коркин, Павел Мякишев, Кирилл Некрасов.

Отметим, что ранее депутат ЕГД от этой партии Григорий Вихарев поддержал предложение губернатора, так что есть основания полагать, что его однопартийцы считают так же.

Кроме четырех основных фракций, в заксо есть еще и «межфракционная депутатская группа», в которую, правда, входит только один человек – Евгений Зяблицев (Партия пенсионеров). Он заявил, что еще не видел законопроекта, поэтому прокомментировать его не может.

Таким образом, даже если законопроект губернатора поддержат только единороссы, он получит 36 голосов. Если к ним присоединятся либерал-демократы – 40. Противники отмены выборов (КПРФ и СР) в любом случае не наберут и десяти «против», даже если их поддержит неопределившаяся пока «межфракционная группа».

Екатеринбург, служба информации

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