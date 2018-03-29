Депутаты проголосовали за законопроект Куйвашева об отмене прямых выборов мэра

Большинство участников заседания комитета по местному самоуправлению заксобрания проголосовали за законопроект губернатора Евгения Куйвашева, предполагающий отмену прямых выборов главы Екатеринбурга и замену их конкурсной системой. За проект депутата Вячеслава Вегнера – всенародные выборы мэра – проголосовал лишь один депутат от КПРФ Александр Ладыгин. Таким образом, законопроект Куйвашева одобрен комитетом – во всех трех чтениях. Далее его рассматривать будет заксо – также в 3 чтениях. Вынесут на суд заксобрания и вегнеровский законопроект, но с резолюцией комитета, этот проект не поддержавшего.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал для РИА «Новый День» такое решение комитета привычной фразой: «Все всё понимают». Напомним, в заксобрание изначально было внесено два полярных законопроекта, меняющих схему избрания главы Екатеринбурга. Первый предложил губернатор Евгений Куйвашев: отменить прямые выборы главы и заменить их конкурсной системой. Второй внес депутат Вячеслав Вегнер: выбирать мэра всем городом, и к тому же снова наделить его всей полнотой власти над городской администрацией, какая была у Аркадия Чернецкого до 2011 года. Сегодня в заседании комитета по местному самоуправлению участвовали: руководитель департамента внутренней политики администрации губернатора Антон Третьяков, а также пять членов комитета от «Единой России» и один – от КПРФ.

Законопроект, внесённый губернатором, – о переводе Екатеринбурга на конкурсную схему избрания главы – зачитал представитель губернатора в заксобрании Виктор Бабенко. Вопросов у членов комитета не возникло, но они возникли у мэра Ройзмана. «У меня очень простой вопрос. У вас в пояснительной записке ни в одной строчке не обосновывается необходимость принять этот закон. Вопрос – зачем?" – поинтересовался мэр. «Вы грамотный человек, там все понятно», – не очень конкретно ответил Бабенко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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