Из свердловского заксобрания досрочно уходит один депутат

На ближайшем заседании заксобрания будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата от «Справедливой России» Евгения Лобова.

Эту информацию подтвердила РИА «Новый День» советник председателя заксобрания Елена Воронова. По ее словам, вопрос внесен в повестку заседания 3 апреля. О причинах решения Лобова ничего не сообщается.

Руководитель фракции СР в заксобрании Андрей Жуковский заявил РИА «Новый День», что его коллега решил больше времени уделять семье и бизнесу. Евгений Лобов владеет компанией по торговле высоковольтным электротехническим оборудованием. Андрей Жуковский добавил, что декларацию о доходах за 2017 год уходящий коллега уже сдал.

Напомним, Евгений Лобов впервые стал депутатом заксобрания осенью 2016 года. Его история занимательна тем, что изначально в заксо по партийным спискам СР был избран его однофамилец (по другим данным – родственник) Илья Лобов. Но Илья является депутатом гордумы Екатеринбурга и не захотел покидать это место. Удивительно, но следующим в партийной очереди на мандат оказался представитель той же фамилии.

Для замещения вакантного мандата депутата заксобрания должно состояться заседание совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Но теоретически, исходя из результатов голосования на выборах в заксо в сентябре 2016 года, на мандат может претендовать Егор Шаламовский, выдвигавшийся в 2016 году кандидатом в депутаты от «Справедливой России» по Железнодорожной территориальной группе.

Екатеринбург, служба информации

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