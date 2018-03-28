Решение о лишении депутата Карапетяна мандата примут его коллеги 3 апреля (ВИДЕО)

Депутат заксо от фракции «Справедливой России» Армен Карапетян досрочно сложит свои полномочия, если за это проголосуют депутаты на ближайшем заседании заксо. Такое решение было принято сегодня по итогам заседания мандатной комиссии. Сам Карапетян комментировать итоги заседания комиссии отказался.

Прокуратура требует лишить депутата Карапетяна мандата

Напомним, ранее в заксобрание от прокуратуры поступило представление на депутатов, которые допустили неточности при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Месяц назад этот факт подтвердила корреспонденту РИА «Новый День» председатель парламента Людмила Бабушкина. «Окончательного решения пока не принято. Когда закончится работа комиссии, я сообщу вам о результатах», – пообещала тогда Людмила Бабушкина.

Напомним, ранее стало известно, что у прокуратуры возникли претензии к Карапетяну, который не указал в декларации сведения об имуществе двух своих детей. Такое нарушение грозит серьезными санкциями вплоть до лишения мандата.

Представитель прокуратуры Владимир Курочкин по итогам сегодняшнего заседания комиссии сказал, что факт нарушения закона Карапетян не отрицал. Если решение, принятое заксобранием, не удовлетворит прокуратуру, она обратится в суд.

Напомним, что год назад Карапетян уже оказывался в непростой ситуации. Инцидент с участием депутата произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили на улице Челюскинцев Mercedes-Benz Gelandewagen, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефонОн был лишён водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и оштрафован за отказ проходить медосвидетельствование. Общественность требовала лишить его мандата. Дело было рассмотрено на мандатной комиссии, но окончилось устным порицанием от коллег.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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