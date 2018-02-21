Прокуратура направила в заксобрание представление на депутатов с недостоверными декларациями о доходах

В областное заксобрание от прокуратуры поступило представление на депутатов, которые допустили неточности при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Этот факт подтвердила корреспонденту РИА «Новый День» председатель парламента Людмила Бабушкина.

По ее словам, профильная комиссия заксо, которая контролирует сведения в декларациях, сейчас продолжает работу над проверкой данных. По некоторым декларациям были обнаружены несущественные нарушения, и нет оснований принимать серьезные меры в отношении депутатов. По другим депутатским декларациям у проверяющих возникли серьезные вопросы.

«Окончательного решения пока не принято. Когда закончится работа комиссии, я сообщу вам о результатах», – пообещала Людмила Бабушкина.

Напомним, ранее стало известно, что у прокуратуры возникли претензии к депутатам Коробейникову, Жуковскому и Карапетяну. Причем самые серьезные вопросы – к Карапетяну, который не указал в декларации сведения об имуществе двух своих детей. Как ранее сообщили РИА «Новый День» источники в заксо, депутат мог записать на маленьких детей имущество, которым по факту владеет сам. Такое нарушение грозит серьезными санкциями вплоть до лишения мандата.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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