Слух дня: в заксо скоро не досчитаются депутата. «Нашли козла отпущения»

Свердловское заксобрание в ближайшее время может лишиться одного из самых скандальных депутатов. Избранный от «Справедливой России» Армен Карапетян рискует пострадать за неправильно заполненную декларацию о доходах и имуществе.

Как сообщают источники в заксобрании, начиная с прошлой осени прокуратура несколько месяцев тщательно проверяла декларации всех 50 депутатов. Что характерно, те или иные недочеты нашлись почти у всех, но наиболее пристальное внимание надзорного ведомства вызвал именно Карапетян, который не указал в декларации двух своих младших детей. В связи с этим прокуратура готовит представление в заксобрание о лишении его мандата.

«Знаю, что его терроризируют больше других. Возможно, хотят сделать каким-то козлом отпущения, или просто отчитаться о своей работе. Но это же смешно – дети только что родились, какие у них доходы? Лично я за лишение его мандата голосовать не буду», – заявил один из депутатов.

В то же время другие источники предполагают, что младенческий возраст детей не помешал им де-юре стать владельцами некой собственности, фактически принадлежащей их отцу, потому Карапетян и «забыл» указать их в декларации.

Двух других депутатов, у которых также всплыли ошибки в декларациях, в прокуратуре сочли не столь сильно виноватыми. Их попросят исправить ошибки и больше не повторять их.

В пресс-службе областной прокуратуры пока информацию об этом не подтверждают, но и не опровергают. С самим депутатом связаться на данный момент не удалось.

Напомним, ровно год назад Армен Карапетян уже оказался на грани лишения мандата. Неприятный инцидент с его участием произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили на улице Челюскинцев Mercedes-Benz Gelandewagen депутата, предположив, что он пьян. От медицинского освидетельствования народный избранник отказался, не показав инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские корочки и вел себя агрессивно. В январе Железнодорожный райсуд лишил депутата прав на год и 7 месяцев и выписал штраф на 30 тысяч рублей. Решение суда вызвало бурную общественную реакцию: свердловчане посчитали, что после такого правонарушения Карапетян не имеет морального права оставаться депутатом, однако коллеги по заксо ограничились устным порицанием.

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