Слух дня: на конкурсные выборы главы Екатеринбурга может выдвинуться Александр Высокинский

Конкурс на должность главы Екатеринбурга может стать яблоком раздора между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и его первым замом Владимиром Тунгусовым.

По данным источника РИА «Новый День», в последний день подачи документов для участия в конкурсе вероятно выдвижение вице-губернатора Александра Высокинского. Его кандидатура согласована с губернатором и выступит в противовес действующему замглавы администрации города Алексею Кожемяко, который считается креатурой Тунгусова. В таком случае конкурс из тихого одобрения согласованного кандидата превратится в настоящую кабинетную войну.

Дело в том, что конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: три члена от муниципалитета, три – от губернатора. Решение принимается простым большинством, то есть достаточно 4 голосов из 6. При этом важно, из какой «тройки» будет избран председатель комиссии, который имеет право назначать заседания и объявлять их формат (закрытый или открытый).

Добавим, что комиссия может выдвинуть на заключительное голосование в городскую думу не менее двух кандидатов. Считается, что спарринг-партнером Кожемяко выбран начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, но с выдвижением Высокинского ситуация может полностью поменяться.

Напомним, прием документов от желающих стать кандидатами в мэры принимается до 17:00 6 июля. Первое заседание конкурсной комиссии запланировано на 23 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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