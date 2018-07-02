Вице-мэр Алексей Кожемяко сдал документы на пост главы Екатеринбурга

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подал документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра. Об этом РИА «Новый День» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров. Также сегодня пакет документов сдала юрист Лариса Ладушкина. Таким образом, теперь в конкурсе участвуют семеро желающих занять кресло главы города.

Алексей Кожемяко считается главным претендентом на должность главы Екатеринбурга, так как является креатурой вице-губернатора области Владимира Тунгусова. О том, что именно Кожемяко готовится стать преемником нынешнего сити-менеджера Александра Якоба, стало известно два года назад. Но только с начала этого года первый замглавы начал активно участвовать в публичных мероприятиях и открытых совещаниях мэрии.

Напомним, в конкурсе также участвуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, начальник управления магистратуры Уральского государственного горного университета Максим Котляров, бизнесмен Сергей Зыков и журналист Антон Дербенев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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