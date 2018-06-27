Появился второй претендент на пост главы Екатеринбурга

В конкурсную комиссию по выборам главы Екатеринбурга обратился второй претендент.

Как рассказал РИА «Новый День» член конкурсной комиссии Илья Захаров, документы подал Максим Котляров. На его личной странице в соцсети сообщается, что он доктор экономических наук и кандидат философских наук. В настоящее время Котляров – профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК, эксперт Российской академии наук (РАН), начальник управления магистратуры Уральского государственного горного университета. В 2014-2016 г. он руководил в УрГЭУ магистерской программой «Экономика недвижимости и девелопмент территорий».

Напомним, первым участником конкурса стал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Прием заявлений продлится до 6 июля. А уже 25 июля конкурсная комиссия выберет самых достойных.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

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