Депутат Госдумы подал документы на выборы мэра Екатеринбурга

Городская дума получила первый пакет документов от желающего стать градоначальником Екатеринбурга. Документы подал Андрей Альшевских, депутат Госдумы.

«Полчаса назад я сдал положенный пакет документов в городскую думу. Кто не знает, сити-менеджера для Екатеринбурга отбирает специальная комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и областных властей. Случайных людей в ней нет. Затем кандидата утверждает местный парламент», – написал на своей странице в фейсбуке Альшевских. Глава горизбиркома Илья Захаров подтвердил, что Альшевских стал первым, кто сдал документы.

Андрей Альшевских стал депутатом Госдумы на выборах 2016 года. Он баллотировался от партии «Единая Россия», хотя до марта 2016 года представлял КПРФ, будучи депутатом заксо. Он уже пробовал свои силы на выборах главы Екатеринбурга – в 2013 году, тогда он занял 4 место, набрав менее 5 % голосов.

В Госдуме Альшевских успел стать автором весьма скандального законопроекта о недостоверной информации в соцсетях. По задумке авторов законопроекта, предполагалось ввести штрафы за публикацию недостоверной информации. Для физических лиц – от 3 до 5 млн рублей, для юридических – от 30 до 50 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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