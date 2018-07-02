В конкурсе на должность главы Екатеринбурга примет участие журналист и велоактивист

В конкурсных выборах главы Екатеринбурга появился пятый участник. Сегодня в комиссию сдал документы журналист и предприниматель Антон Дербенев, о чем он сам сообщил в фейсбуке.

«Решено! Подаю заявление на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга.

Изучил все условия – подхожу для участия. 35, житель Екатеринбурга, не судим, огромный опыт в журналистике и управлении коммерческими проектами, справлюсь. И самое главное, мне не все равно!» – написал журналист на своей странице. Он пообещал представить свою кандидатскую программу в ближайшее время.

Антон Дербенев известен как сторонник здорового образа жизни и в данный момент занимается различными проектами, связанными с велоспортом.

Напомним, ранее документы на конкурс подали депутат Госдумы Андрей Альшевских, начальник управления магистратуры Уральского государственного горного университета Максим Котляров и генеральный директор управляющей компании «Технопарк Торгмаш» Сергей Зыков. Также о своем желании побороться за пост мэра вроде бы заявила юрист Лариса Ладушкина, которая регулярно, но пока безуспешно, участвует в избирательных кампаниях муниципалитета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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