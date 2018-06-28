В борьбу за пост главы Екатеринбурга включилась первая дама

В конкурсную комиссию по отбору претендентов на должность главы Екатеринбурга сегодня пришла первая дама – потенциальный кандидат в мэры города юрист Лариса Ладушкина. Об этом РИА «Новый День» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров.

Это уже не первый раз, когда Лариса Ладушкина пытается возглавить город. В 2013 году она пыталась баллотироваться как кандидат-самовыдвиженец на выборах главы Екатеринбурга – председателя городской думы, но даже не была зарегистрирована. Потом она подавала документы на конкурс по избранию главы администрации, и это закончилось скандалом: Ладушкина заявила, что конкурсная комиссия «потеряла» копию ее трудовой книжки, и по этой причине ее не допустили на собеседование.

Напомним, ранее документы на конкурс подали депутат Госдумы Андрей Альшевских и начальник управления магистратуры Уральского государственного горного университета Максим Котляров.

Уже после выхода материала корреспонденту «Нового Дня» сообщили в горизбиркоме, что Лариса Ладушкина пока все-таки не сдала документы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

Быстрый интернет на стадионе помог мексиканским болельщикам справиться с поражением. / На УВЗ прокомментировали информацию о назначении экс-полпреда Холманских. / Концепцию обустройства парка на Шарташе обсудят с горожанами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»